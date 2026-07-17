Casa en Birmingham sufre vandalismo con insultos raciales

Una vivienda familiar fue blanco de ataques vandálicos con grafitis de odio y ladrillos en Birmingham.

El incidente ha generado gran consternación comunitaria y reabre el debate sobre la seguridad ante crímenes de odio locales.

El inmueble ha registrado cuatro agresiones consecutivas desde el inicio de los ataques el pasado jueves por la noche.

Ataque de odio en el vecindario Roebuck enciende alertas

Una familia del vecindario Roebuck en Birmingham denunció una serie de agresiones racistas en su contra. Los afectados despertaron tras recibir pedradas en sus ventanas e insultos pintados con aerosol en las fachadas.

Los inquilinos, instalados en la residencia de Alabama hace menos de un mes, manifestaron temor por su seguridad física. Los agresores arrojaron ladrillos directamente hacia los dormitorios donde descansaban adultos y niños.

Policía de Birmingham investiga amenazas repetidas a propiedades

El administrador del inmueble, Ethan Abbott, reportó que la propiedad ha sufrido cuatro ataques continuos desde el jueves. Abbott, líder de la organización sin fines de lucro Fundación GTKYF, ya entregó datos de un sospechoso a las autoridades.

El Departamento de Policía de Birmingham confirmó que mantiene una investigación activa sobre este caso clasificado como vandalismo. Mientras tanto, equipos civiles monitorean otras viviendas cercanas administradas por la misma firma ante posibles amenazas.