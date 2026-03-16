Casi 1000 clientes sin luz en Alabama tras fuertes tormentas

16 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El clima severo se desplazó a través de Alabama el domingo por la noche, dejando a miles de personas sin electricidad mientras las temperaturas continúan bajando.

Según el mapa de apagones de Alabama Power, hasta las 11 p.m., poco menos de 1,000 clientes estaban sin energía en todo el estado.

Todos los condados de Alabama tienen ahora menos de 500 apagones de clientes hasta las 11 p.m. El condado de Mobile tiene la mayor cantidad con 474 apagones reportados.

El condado de Jefferson tiene la mayor cantidad con 107 apagones reportados hasta las 11 p.m. Todos los demás condados en el área de cobertura no tienen apagones o tienen menos de 100 clientes sin energía.

Se pronostica que las temperaturas del lunes por la noche bajarán a los 30 grados. Se ha declarado otro Día de Alerta Meteorológica (First Alert Weather Day) para el martes por la mañana debido a las temperaturas de congelación.