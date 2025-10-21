Casi 6,000 estudiantes faltan en las listas de asistencia de las escuelas de Alabama

21 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Dr. Eric Mackey, Superintendente de Educación del Estado de Alabama, ha reportado que 5,800 estudiantes están desaparecidos de las listas de asistencia escolar del estado. Una parte significativa, aproximadamente 3,000 de estos estudiantes, se transfirieron a escuelas privadas o a educación en el hogar bajo la Ley CHOOSE, pero aún quedan más de 2,000 estudiantes sin ser localizados. El Dr. Mackey señaló que los distritos escolares más grandes son los que tienen el mayor número de estudiantes desaparecidos, y un estudiante es etiquetado como “desaparecido” si sus padres no notifican al distrito escolar que lo están retirando.

Los datos muestran una disminución notable en la asistencia en varios distritos grandes. Las Escuelas de la Ciudad de Birmingham vieron una caída de 482 estudiantes, pasando de 19,686 el año pasado a 19,204 este año. Por su parte, el Condado de Jefferson experimentó la mayor disminución de estudiantes del estado en la comparación interanual, con 1,025 estudiantes menos de los 34,230 que tenía el año pasado. Esta pérdida del Condado de Jefferson representa el 17.6% de los 5,825 estudiantes que desaparecieron de las listas de asistencia a nivel estatal.

El Dr. Mackey expresó su preocupación por los estudiantes no matriculados que podrían estar quedando rezagados académicamente y enfatizó que todo niño en edad escolar tiene derecho a una educación de alta calidad. Instó a los padres a que, si han retirado a su hijo, lo notifiquen oficialmente a su distrito escolar. Para aquellos que no han regresado a la escuela pública, privada o competente, el Dr. Mackey los alentó a presentarse en su escuela local u oficina central del sistema escolar para volver a matricular a sus hijos.

Una de las posibles causas del abrupto descenso en la matrícula es el temor a la aplicación de la ley de inmigración, aunque los superintendentes no lo confirman rotundamente. El Dr. Mackey mencionó que, si bien algunos distritos locales de alto impacto sí perdieron un número significativo de estudiantes hispanos, las cifras a nivel estatal muestran un aumento de 300 estudiantes hispanos entre el otoño de 2024 y el otoño de 2025, aunque la matrícula general está disminuyendo. A pesar de esto, admitió que los estudiantes hispanos se encuentran entre los que desaparecen en algunos distritos individuales.

Richard Franklin, presidente del capítulo de Birmingham de la Federación Estadounidense de Maestros, teme que las preocupaciones relacionadas con la deportación estén afectando la asistencia escolar de los niños. Además de las preocupaciones académicas, la asistencia escolar está directamente ligada a la financiación y al número de maestros en las escuelas, lo que a su vez afecta el tamaño de las clases y los programas especiales. El Dr. Mackey calculó que el número de estudiantes desaparecidos representa alrededor de 500 unidades de maestros, aunque no espera despidos inmediatos, sino que el personal se absorberá a través de la deserción natural y las jubilaciones.

La ley estatal exige que los niños en edad escolar estén matriculados, por lo que si los vecinos notan que los niños de su área no están en la escuela, se les anima a informar a su distrito local. El principal ruego del Dr. Mackey a los padres es que, si sacaron a su hijo de la escuela, se aseguren de informar a su distrito y retirarlos oficialmente. Esto no solo es un requisito legal, sino que también es crucial para fines de mantenimiento de registros, asegurando que se sepa dónde están aprendiendo estos estudiantes.