Caso condado de Bibb: Juez avala acuerdo de culpabilidad

Una de las ocho personas acusadas de abuso infantil llegó a una resolución con los fiscales de los tribunales estatales.

La implicada se comprometió a rendir testimonio oficial sobre el nivel de participación del resto de los sospechosos vinculados.

El pacto definitivo contempla que la acusada asuma su culpabilidad por un total de 10 cargos penales mayores.

Aprobación del pacto judicial para Rebecca Brewer en el condado de Bibb

Un magistrado validó el acuerdo legal formal alcanzado por Rebecca Brewer, una de las principales involucradas en un complejo proceso de abuso sexual infantil. A cambio de beneficios procesales, la mujer se comprometió ante la fiscalía estatal a suministrar declaraciones críticas y cooperar de forma activa.

Bajo este marco jurídico, Brewer se declaró culpable ante los tribunales de nueve imputaciones por secuestro en primer grado y un cargo por tortura sexual. Aunque los términos operativos exactos del acuerdo se mantendrán temporalmente sellados, su testimonio directo servirá para robustecer las acusaciones pendientes.

Riesgos carcelarios y protección para la acusada en Alabama

La parte acusadora argumentó ante el juzgado la necesidad de resguardar partes del expediente debido a incidentes violentos ocurridos durante el internamiento de la mujer. Según los reportes institucionales, Brewer sufrió agresiones físicas directas perpetradas por otras reclusas.

Adicionalmente, las autoridades señalaron que la detenida ya había recibido intimidaciones por parte de los otros siete coacusados: William Chase McElroy, Daton Terrell, Andres Trejo-Velazquez, Timothy St. John, Sara Louise Terrell, Ricky Cecil Terrell y Olivia Shailee Elam. Debido a esto, se mantiene bajo estrictas medidas cautelares sin fianza.