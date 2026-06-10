Caso de asesinato en Huntsville: Hallan muerta a prófuga

Una mujer acusada de conspirar para asesinar a su esposo fue encontrada sin vida tras el incendio de un cobertizo.

Las fuerzas del orden despliegan un operativo estatal de búsqueda para localizar a su cómplice prófugo.

El hallazgo de la sospechosa Kristin Slayton ocurrió el martes por la mañana en la zona de Welti.

Investigación por complot y hallazgo de Kristin Slayton en Welti

La Oficina del Alguacil del Condado de Cullman localizó el cuerpo sin vida de Kristin Slayton en una propiedad de la carretera del condado 765. El descubrimiento civil ocurrió tras controlar un siniestro que destruyó un cobertizo en un patio trasero.

Slayton era buscada junto a Christopher Robertson por nuevos cargos de tráfico de drogas e incendio provocado en el condado de Madison. Ambos sospechosos habían sido acusados previamente en febrero por conspiración de homicidio por encargo.

Operativo estatal de captura contra Christopher Robertson tras los incendios

Las autoridades policiales mantienen una orden de búsqueda y captura a nivel estatal (BOLO) contra Christopher Robertson. Investigadores de la fiscalía vinculan al sospechoso con la quema intencional de su propia vivienda ocurrida el pasado martes.

Agentes de seguridad resguardan los sectores aledaños en el estado de Alabama para evitar nuevos incidentes violentos con el prófugo. La Oficina del Alguacil mantiene la línea telefónica 256-734-0343 disponible para reportar cualquier dato sobre su paradero.