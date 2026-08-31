Caso de exjugador de JSU pasa a gran jurado por violación

El proceso judicial contra Daniel Adegboyega, exjugador de baloncesto de JSU, avanzó tras hallar causa probable de violación.

El juez le denegó la fianza amparado en la Ley Aniah, manteniéndolo bajo custodia en la cárcel del Condado de Calhoun.

Jacksonville State Athletics confirmó la suspensión inmediata del atleta internacional de 21 años de edad.

Proceso penal avanza tras revisión de pruebas por presunta agresión

El proceso penal contra Daniel Adegboyega avanzará formalmente hacia un gran jurado. Un magistrado confirmó que existen elementos de causa probable suficientes para acusar al exjugador de baloncesto de Jacksonville State University (JSU) por agresión sexual en primer grado.

La intervención policial en Jacksonville se desencadenó tras una alerta de control de bienestar enviada por una tercera persona. Los agentes acudieron al complejo estudiantil Ivy Row Jacksonville, en la cuadra 600 de Ivy Row NE, donde interceptaron a los involucrados.

Sin fianza y suspendido de las actividades deportivas universitarias

El imputado, un estudiante internacional de 21 años originario de Nigeria, fue aprehendido luego de que la víctima declarara haber sido forzada dentro del inmueble. Un juez ordenó mantenerlo recluido sin derecho a fianza en la cárcel del Condado de Calhoun amparado en la Ley Aniah.

Ante la gravedad del caso en Alabama, la división deportiva de JSU hizo pública su suspensión definitiva del equipo masculino. Las autoridades universitarias precisaron que el suceso ocurrió fuera del campus y que la investigación continúa bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Jacksonville.