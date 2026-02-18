Casting abierto en Los Ángeles para el regreso de Baywatch atrae diversas edades

18 de febrero de 2026 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Cientos de personas se reunieron en una emblemática playa de California portando los clásicos bañadores rojos con la esperanza de participar en el reinicio de la famosa serie de los años noventa. Bajo la dirección de Joseph McGinty Nichol, conocido profesionalmente como McG, esta nueva etapa busca ofrecer una visión idealizada y moderna del sur de la costa estadounidense. El cineasta enfatizó que el proceso de selección es totalmente inclusivo y equitativo, brindando oportunidades tanto a figuras consagradas de la actuación como a talentos emergentes que posean carisma ante las cámaras.

Se estima que cerca de dos mil aspirantes acudieron a la convocatoria para formar parte de la temporada número doce de esta producción que alcanzó la fama mundial gracias a figuras como David Hasselhoff. En esta ocasión, el liderazgo del elenco recae en Stephen Amell, quien interpretará a la versión adulta de Hobie Buchannon. La diversidad de los asistentes reflejó el amplio interés que despierta el proyecto, reuniendo a individuos de distintas trayectorias profesionales y rangos de edad, todos motivados por el sueño de aparecer en la pantalla chica.

El rodaje principal está programado para comenzar durante el mes de marzo en Venice Beach, marcando un retorno significativo a las locaciones originales tras décadas de grabaciones en otros destinos como Hawái. Entre los rostros presentes en el casting destacaron desde jóvenes surfistas locales que viven diariamente el estilo de vida de la playa, hasta actrices con amplia experiencia que trabajaron como dobles en la versión original. Esta mezcla de perfiles asegura que la nueva generación de rescatistas mantenga una conexión auténtica con el entorno costero de California.

Los productores ejecutivos han señalado que la serie se reinventa para conectar con las audiencias actuales tras los desafíos recientes que ha enfrentado la región. Aunque se busca una estética más cinematográfica y pulida, se mantendrán elementos icónicos que definieron la identidad visual de la franquicia, como las secuencias de acción y el tono optimista. Los responsables creativos confirmaron que las famosas escenas de cámaras lentas en la arena seguirán presentes, aunque adaptadas a las técnicas de filmación contemporáneas para respetar la esencia del pasado.

La trama de esta entrega explorará con mayor profundidad las relaciones personales de sus protagonistas, destacando el vínculo entre el personaje de Amell y su hija. Además, se confirmó el regreso de actores veteranos de la saga, lo que garantiza un puente emocional para los seguidores de la serie original. Este enfoque narrativo pretende equilibrar la nostalgia con historias frescas y complejas que justifiquen la vigencia de la marca en el mercado del entretenimiento actual bajo el sello de Fox y Fremantle.

Desde una perspectiva económica, la producción representa un impulso vital para la industria audiovisual en Los Ángeles, beneficiándose de programas de créditos fiscales estatales para fomentar el rodaje local. La elección de Venice Beach no solo favorece a los comercios de la zona, sino que prepara el terreno para otros eventos internacionales de gran magnitud que recibirá la ciudad próximamente. El reinicio de la serie simboliza un esfuerzo por revitalizar el cine y la televisión en su sede histórica, atrayendo nuevamente las grandes inversiones a los estudios de Hollywood.