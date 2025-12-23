CDMX recibirá el 2026 con la fiesta electrónica más grande del mundo

23 de diciembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La capital mexicana se prepara para cerrar el presente ciclo y recibir el inicio de 2026 con una celebración de dimensiones masivas dedicada a los ritmos sintéticos. La administración local ha anunciado la organización de un evento sin precedentes que ha sido catalogado como la fiesta electrónica más grande del mundo. Esta ambiciosa propuesta busca congregar a una multitud récord para disfrutar de una experiencia sonora y visual única en el corazón de la urbe.

El objetivo principal de esta iniciativa gubernamental es convertir la emblemática Avenida Paseo de la Reforma en una gigantesca pista de baile bajo el cielo abierto. Según los reportes oficiales, la intención es que los ciudadanos y visitantes puedan despedir las últimas horas de 2025 en un ambiente festivo y seguro. La transformación del espacio público en un escenario de tal magnitud pretende marcar un hito en la historia de las celebraciones de fin de año de la metrópoli.

La cita está programada para dar inicio el miércoles 31 de diciembre a partir de las seis de la tarde y se extenderá hasta las primeras horas del nuevo año. El acceso a este macroconcierto será totalmente gratuito para el público, facilitando que personas de todos los sectores puedan disfrutar de una programación musical de alto nivel. Se espera que la jornada concluya oficialmente alrededor de las dos de la mañana tras varias horas de presentaciones ininterrumpidas.

En el material promocional del evento se destaca la figura del Ángel de la Independencia como el eje central de toda la festividad. Las proyecciones visuales y la iluminación planificada para el monumento utilizarán una paleta de colores vibrantes que simulan el movimiento de las frecuencias auditivas. Esta estética futurista busca crear una atmósfera envolvente donde la arquitectura histórica de la ciudad parezca vibrar en sintonía con los ritmos electrónicos más modernos.

La curaduría musical del festival ha sido diseñada para abarcar una amplia gama de subgéneros que incluyen desde el pop electrónico hasta sonidos más experimentales y fusiones urbanas. Con esta diversidad de estilos se busca atraer a audiencias de distintas edades y gustos, reafirmando el posicionamiento de la ciudad como una potencia cultural en el escenario internacional. El evento promete ser un escaparate donde conviven las tendencias globales con expresiones rítmicas contemporáneas.

El elenco de artistas internacionales cuenta con figuras de renombre como el dúo MGMT, la productora Arca y el músico Kavinsky, entre otros destacados exponentes europeos. Por la parte local, el cartel integra a talentos nacionales como Mariana Bo y el colectivo 3BallMTY, asegurando una representación del talento mexicano en esta plataforma global. Esta mezcla de trayectorias garantiza una noche de diversidad creativa para marcar el comienzo de una nueva etapa anual en la Ciudad de México.