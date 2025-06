Celebra a Papá en grande: conciertos, festivales y aventuras en Alabama

13 de junio de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

Es el fin de semana del Día del Padre, así que vamos a encontrar algo que hacer con papá y celebrarlo este fin de semana.

Si a tu padre le gusta la música, el segundo Festival Anual de Sonidos y Sirenas en el centro de Tallassee se llevará a cabo este fin de semana. Habrá música en vivo, camiones de comida y mucho más.

El artista ganador del premio Grammy, Pynk Beard, se presentará en vivo en concierto en el Red Bluff Bar la noche del viernes.

El Peach Jam Jubilee tendrá lugar el viernes y sábado, y contará con artesanías, camiones de comida, música en vivo, paseos en globo aerostático y una zona infantil.

En Union Springs, el Festival Juneteenth comenzará a las 10:00 a. m. del sábado. Habrá obsequios y barbacoa gratuita. También se realizarán varias actividades de Juneteenth y un desfile.

En Montgomery, la 10.ª Celebración Anual de Juneteenth comenzará a las 11:00 a. m. del sábado en el centro. Habrá música en vivo, vendedores y mucho más.

Lleva a papá al estadio para animar a los Montgomery Biscuits mientras se enfrentan a los Birmingham Barons este fin de semana. El juego del sábado terminará con el espectáculo de fuegos artificiales MAX.

Puedes celebrar el Día del Padre en el Zoológico de Montgomery. Visítalo entre las 9:30 a. m. y las 3:30 p. m. para pasar un buen rato y ver a esos animales absolutamente adorables. ¿Cuánto cuesta la entrada para los papás? ¡Es GRATIS!

¿Qué tal llevar a papá al mercado local de agricultores? Puedes comprar una variedad de frutas y verduras cultivadas localmente, junto con productos horneados caseros, mermeladas artesanales, maní hervido, plantas y mucho más.

También este fin de semana están el Festival de Botes Dragón de Montgomery, el Flop del Día del Padre en Water World en Dothan, el Círculo de Autores Distinguidos y mucho más, así que, para más detalles o si deseas una lista completa de eventos, solo mira más abajo.

¡Feliz Día del Padre a todos los papás, de parte de Latino-News! ¡Que tengan un fin de semana increíble!

Aquí hay algunos otros eventos que ocurren en el centro y sur de Alabama.

Viernes 13 de junio

Montgomery Biscuits vs Birmingham Barons

Evento Rumble in the Gump

Concierto de PYNK BEARD

Crucero de Cena Familiar del Viernes por la Noche

Presentación de “El Mayor Himno de la Tierra”

Gira Trojan – Montgomery

Jane Austen Arruinó Mi Vida (Capri Theatre)

Legalmente Rubia, Jr

“Paint Wetumpka” – Un Evento de Pintura al Aire Libre

Continuum: En Vivo en la Ópera

Fin de Semana Culinario Inmersivo: El Arte de las Proteínas

Serie de Música en el Patio de Montgomery Whitewater

Sábado 14 de junio

Montgomery Biscuits vs Birmingham Barons

Crucero de Cena del Sábado por la Noche

Celebración de 100 Años de Gatsby

Festival de Botes Dragón de Montgomery

Círculo de Autores Distinguidos

Campamento PRIDE

Mercado de Agricultores de Eastchase

MGM Organiza Potluck de Botes Dragón y Escuadrón de Porristas

Paseo Femenino de Alabama 2025

Clase Magistral de Hip Hop con Keith Wilder

Jane Austen Arruinó Mi Vida (Capri Theatre)

Cumpleaños 34 de Doe B y Evento “Alto a la Violencia”

Club Social del Amanecer

Noche de Alabanza: “Himnos”

Mercado de Agricultores de Prattville

Legalmente Rubia, Jr

Mercado del Sábado de Junio en Wetumpka

Continuum: En Vivo en la Ópera

Splash Familiar (Auburn)

Mercado de la Ciudad de Auburn

Carnaval Infantil de Covington

Paseos Públicos en el Tren Rocky Brook Rocket 2025

Carrera y Caminata Infantil de Opelika 5K

Segundo Sábado en el Parque Pioneer

Serie de Música en el Patio de Montgomery Whitewater

Domingo 15 de junio

Montgomery Biscuits vs Birmingham Barons

Crucero de Blues del Domingo por la Noche

Jane Austen Arruinó Mi Vida (Capri Theatre)

Flop del Día del Padre (Water World Dothan)

Paseos Super Sunday en el Parque Estatal Chewacla

Día del Padre en el Zoológico de Montgomery

Brunch Dominical en Montgomery Whitewater