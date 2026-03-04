Celebración del Día del Árbol en la Ciudad de Hoover

4 de marzo de 2026 – Hoover, Alabama – Agencias.

La Ciudad de Hoover, en conjunto con la Junta de Embellecimiento de Hoover, llevará a cabo su celebración anual del Día del Árbol este sábado, 7 de marzo de 2026, de 8:00 am a 11:00 am. El evento se realizará en Aldridge Gardens, ubicado en 3530 Lorna Rd, Hoover, AL 35216.

Cada año, como parte del evento, se invita al público a asistir y seleccionar un árbol gratuito. Este año, la ciudad regalará 250 árboles que representan 10 especies diferentes.

Además, Hoover será reconocida como “Ciudad Árbol” (Tree City) en el programa Tree City USA de la Arbor Day Foundation; es la ocasión número 27 en que obtiene este reconocimiento. La presentación estará a cargo de Katie Wiswall, de la Comisión Forestal de Alabama.

Habrá cerca de 20 vendedores presentes en el evento del Día del Árbol, incluyendo: Wild Birds Unlimited, la Sociedad de Hortensias, UAB Solar House y la Jefferson County Greenways Foundation, la cual tendrá animales vivos en exhibición.