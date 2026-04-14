Celebre el Día de la Tierra conociendo vehículos eléctricos en todo el estado

Celebre el Día de la Tierra conociendo vehículos eléctricos en todo el...

14 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

En celebración del Día de la Tierra, propietarios de vehículos eléctricos (EV) en todo Alabama saldrán a las carreteras para exhibir el futuro de la conducción: limpio, innovador y más emocionante que nunca.

Entusiastas locales de los vehículos eléctricos, en colaboración con Drive Electric Alabama, organizarán exhibiciones interactivas en cuatro eventos durante los próximos dos fines de semana, con paradas en el norte de Alabama, el área metropolitana de Birmingham y el área metropolitana de Mobile. Los asistentes podrán ver de cerca una amplia gama de vehículos eléctricos, desde potentes camionetas de tamaño completo y SUVs familiares hasta elegantes sedanes y autos deportivos de alto rendimiento.

Más que una simple exhibición, estos eventos ofrecen una oportunidad única para entablar conversaciones reales. Los propietarios de EVs estarán presentes para compartir sus experiencias de primera mano, responder preguntas y ayudar a los conductores curiosos a explorar lo que realmente significa hacer el cambio a lo eléctrico.

EV adoption is growing rapidly across Alabama, pero muchas personas aún tienen preguntas, dijo Michael Staley, presidente de la Alabama Clean Fuels Coalition y propietario de un EV. Con tantos modelos nuevos entrando al mercado, puede resultar abrumador. Estos eventos brindan a las personas la oportunidad de conectar directamente con propietarios de EVs y obtener perspectivas honestas y del mundo real.

El auge de los vehículos eléctricos también está impulsando el crecimiento económico en todo el estado. Importantes fabricantes han ampliado la producción de EVs en Alabama, incluyendo a Mercedes-Benz en Tuscaloosa, Hyundai en Montgomery, Autocar en Pinson y New Flyer en Anniston.

Eso es una victoria para los trabajadores de Alabama y para la economía de Alabama, afirmó Staley.

Aquí tiene un vistazo a los próximos eventos de EVs por el Día de la Tierra en Alabama:

Exhibición de EVs del Norte de Alabama

a) Cuándo: Sábado, 18 de abril, de 10 a.m. a 2 p.m.

b) Dónde: Hays Nature Preserve, 7161 U.S. Hwy. 431, Owens Cross Roads, AL 35763

c) Costo: Gratuito, como parte de una celebración más amplia del Día de la Tierra

Exhibición de EVs del Área de la Bahía

a) Cuándo: Sábado, 18 de abril, de 10 a.m. a 6 p.m.

b) Dónde: Fairhope Pier, 1 North Beach Road, Fairhope, AL 36532

c) Costo: Gratuito, como parte de una celebración más amplia del Día de la Tierra

Exhibición de EVs de Birmingham

a) Cuándo: Sábado, 25 de abril, de 8 a.m. al mediodía

b) Dónde: The Farmers Market at Pepper Place, 2930 3rd Avenue South, en el estacionamiento designado junto a Jeni’s Splendid Ice Creams

c) Costo: Gratuito

Exhibición de EVs del Área de la Bahía

a) Cuándo: Sábado, 25 de abril, de 10 a.m. a 6 p.m.

b) Dónde: Chickasabogue Park, 760 Aldock Rd., Eight Mile, AL 36613

c) Costo: Gratuito, como parte de una celebración más amplia del Día de la Tierra

Los vehículos eléctricos están ganando un gran impulso en todo Alabama y nunca ha habido un mejor momento para enchufarse. Gracias a las iniciativas con visión de futuro del Departamento de Asuntos Económicos y Comunitarios de Alabama (ADECA), un potente programa de subvenciones está acelerando la expansión de estaciones de carga pública en todo el estado, haciendo que la propiedad de un EV sea más conveniente que nunca.

Al mismo tiempo, Alabama Power está ayudando a los conductores a ahorrar aún más con beneficios como tarifas de carga nocturna con descuento y reembolsos por la instalación de cargadores en el hogar, devolviendo más dinero a su bolsillo mientras conduce hacia el futuro.

Los propietarios de EVs aman mostrar sus vehículos y responder preguntas, dijo Dale Holden, un líder local de la sección del Área de la Bahía de Drive Electric Alabama. Animo a cualquier persona que tenga curiosidad sobre los EVs o esté lista para hacer el cambio a que visite uno de los eventos del Día de la Tierra que se llevan a cabo en el estado. Podría descubrir que pasarse a lo eléctrico se adapta a su estilo de vida mejor de lo que jamás imaginó.

Acerca de Drive Electric Alabama

Drive Electric Alabama es una plataforma educativa estatal dedicada a mejorar el estado mediante la adopción de vehículos eléctricos. Los EVs pueden crear empleos basados en Alabama, ahorrar dinero y hacer la vida de las personas más conveniente. Si a esto se le suma un lugar más saludable y limpio para vivir, existen innumerables razones para conectarse. Obtenga más información en driveelectricalabama.com.