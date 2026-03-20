Central Alabama Water despide a más de 130 empleados

20 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Central Alabama Water (CAW), la empresa de servicios de agua más grande de Alabama, despidió a más de 130 empleados el viernes 13 de marzo, como parte de una importante reducción de personal que, según afirma, era necesaria para evitar un aumento de tarifas del 10%.

La empresa de servicios públicos despidió a 135 empleados, o el 23% de CAW, y eliminó 76 puestos vacantes para una reducción total de 211 puestos financiados. Todas las divisiones se vieron afectadas por los despidos. Después de las acciones de hoy, CAW empleará a 449 personas. La empresa de servicios públicos dijo en un comunicado que cree que la medida ahorrará $20.1 millones al año en gastos relacionados con la mano de obra.

El importante movimiento de personal se produce menos de 48 horas después de que la última presentación financiera de la empresa revelara que está perdiendo más del 53% del agua que trata debido a fugas o clientes a los que no se les factura, mientras que los clientes que consumen 6 CCF de agua al mes (el cliente “promedio” en el modelo de la empresa) pagan ahora un 354% más de lo que pagaban en 2001, o 4 veces la tasa nacional de inflación. Durante la mayor parte de ese periodo, la empresa fue conocida como la Junta de Obras de Agua de Birmingham (Birmingham Water Works Board).

“Esta fue una decisión extremadamente difícil, pero era absolutamente necesaria para mantener la viabilidad financiera de la organización”, dijo el CEO Jeffrey Thompson. “Desarrollamos este plan después de meses de deliberación, análisis cuidadosos y la evaluación de las necesidades inmediatas y futuras de la empresa de servicios públicos. Esta reorganización obviamente ha impactado las vidas de estos empleados y sus familias. Agradezco enormemente los esfuerzos significativos que cada empleado realizó para servir a nuestros clientes”.

Thompson le dijo a la junta de CAW en diciembre que él y el equipo de alta gerencia les presentarían un plan de presupuesto enmendado para 2026 en marzo, y advirtió que probablemente incluiría cambios significativos.

La junta está programada para considerar ese presupuesto enmendado el próximo viernes 20 de marzo.

“Nuestra legislación habilitante deja claro que CAW debe tomar un rumbo marcadamente diferente al de nuestra organización predecesora”, dijo Thompson. “Nuestros clientes cuentan con que tomemos las medidas necesarias para revertir las tendencias financieras establecidas durante muchos años y para emerger más fuertes y mejor equipados para brindar el servicio de clase mundial que merecen”.

Varios de los empleados despedidos el viernes celebraron una conferencia de prensa el viernes por la tarde. “Necesitamos mantener nuestra posición”, dijo Cassandra Patterson, quien dice que fue llamada a una reunión el viernes por la mañana y le dijeron que tenía que jubilarse. “Voy a estar con estos empleados esté aquí arriba o no”, dice Patterson.

Patterson dice que le dijeron que tiene hasta el 27 de abril para firmar sus documentos de indemnización.

El viernes 20 de marzo, el alcalde de Birmingham, Randall Woodfin, declaró que está alentando a quienes fueron despedidos de CAW a buscar oportunidades con la ciudad.

Además de la declaración del alcalde, la Autoridad de Vivienda del Distrito de Birmingham (HABD) dice que tendrán una feria de empleo el lunes 23 de marzo. HABD dice que los puestos vacantes son para todos, pero alientan a los trabajadores despedidos de CAW a postularse para los puestos para los que podrían estar calificados.

Feria de Empleo de HABD:

Lunes 23 de marzo

10:00 a.m. – 12 p.m.

Centro de Carreras de Birmingham – 3216 4th Avenue South

Los funcionarios dicen que la feria de empleo de HABD incluirá entrevistas el mismo día para candidatos calificados, compromiso directo con el personal e información sobre compensación, beneficios y trayectorias profesionales.

Si está interesado, se le pide que complete una solicitud en línea aquí antes de asistir al evento para ser considerado para el empleo. Los funcionarios dicen que seleccione una posición abierta y haga clic en “aplicar”.

La ciudad de Birmingham dice que actualmente está aceptando solicitudes para los siguientes puestos:

Técnico Automotriz Auxiliar

Técnico Automotriz (Equipo Pesado)

Técnico Automotriz (Camión Pesado)

Ingeniero Civil

Paramédico de Bomberos

Bombero

Superintendente de Operaciones de Flota

Líder de Cuadrilla de Paisajismo

Magistrado

Mecánico de Mantenimiento

Pintor

Plomero

Oficial de Policía

Líder de Recreación

Abogado Senior

Ingeniero Civil Senior

Técnico de Control de Tráfico

Arbolista Urbano

Se puede encontrar más información sobre los puestos de la ciudad haciendo clic ó tocando aquí ó enviando un correo electrónico a [email protected].