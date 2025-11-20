Central Alabama Water elige a Jeff Thompson como director ejecutivo

20 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La mayor empresa de servicios de agua de Alabama tiene un nuevo líder. La Junta Directiva de Central Alabama Water seleccionó hoy a Jeff Thompson como el primer director ejecutivo (CEO) de la organización.

Thompson regresa a la empresa de servicios de agua más grande de Alabama desde DC Water en Washington, D.C., donde se desempeñó como Director de Operaciones (COO) y Vicepresidente Ejecutivo desde 2023 hasta 2025. Su primer día de trabajo en Central Alabama Water es el 20 de noviembre de 2025.

“En nombre de mis compañeros miembros de la junta, doy la bienvenida a Jeff a Central Alabama Water (CAW)”, dijo Tommy Hudson, presidente de la Junta de CAW y miembro del Comité de Búsqueda de CEO. “Confiamos en que Jeff es la persona adecuada para el puesto y esperamos que se ponga manos a la obra de inmediato. Esto marca un hito en nuestro trabajo para transformar Central Alabama Water en una organización moderna y eficiente enfocada en sus clientes”.

Thompson brindó liderazgo ejecutivo y visión estratégica a un equipo de más de 850 profesionales de operaciones e ingeniería en DC Water. Supervisó un presupuesto anual de operaciones y mantenimiento de más de $300 millones y un programa de mejora de capital a 10 años de $9.62 mil millones.

Antes de unirse a DC Water, Thompson fue Gerente General Adjunto de Operaciones y Servicios Técnicos de 2019 a 2023 para la Junta de Obras de Agua de Birmingham. Fue responsable de dirigir actividades operativas como recursos hídricos, tratamiento de agua, servicios de laboratorio, seguridad y cumplimiento normativo. Bajo su liderazgo, la empresa de servicios públicos cumplió o superó todos los requisitos de calidad del agua.

La carrera de Thompson comenzó en 1990 como ingeniero de recursos hídricos para The Walt Disney Company. Además de Alabama y Washington, D.C., ha ocupado puestos ejecutivos en empresas de servicios públicos en Florida, Rhode Island y Massachusetts.

“Esta es una oportunidad increíble para trabajar junto al equipo de Central Alabama Water y servir a nuestros clientes”, dijo Thompson. “Agradezco a los miembros de la junta por depositar su confianza en mí y espero con ansias lo que lograremos juntos. En los próximos meses, planeo escuchar, visitar a las partes interesadas y clientes locales y elaborar un plan para ayudar a CAW a convertirse en una empresa de servicios públicos de clase mundial”.

Thompson obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil de la Universidad de Central Florida y un MBA Ejecutivo de la Universidad de Alabama. Thompson es un ingeniero profesional licenciado en el Estado de Florida. Es miembro de varias organizaciones profesionales, incluyendo la Asociación Estadounidense de Obras de Agua (American Water Works Association), La Fundación de Investigación del Agua (The Water Research Foundation), la Asociación de Agencias Metropolitanas de Agua (Association of Metropolitan Water Agencies), la Sociedad Nacional de Ingenieros Profesionales (National Society of Professional Engineers) y la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers).

La Ley 2025-297 requirió que la Junta de CAW contratara a un CEO para gestionar las operaciones. Además de Hudson, el comité de búsqueda estuvo formado por el vicepresidente de la junta, Phillip Wiedmeyer, y el miembro de la junta, David Standridge.