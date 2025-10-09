Centre Pic N’ Sav cerró después de que un vehículo se estrellara contra el edificio

Centre Pic N’ Sav cerró después de que un vehículo se estrellara...

9 de octubre de 2025 – CONDADO DE CHEROKEE, Alabama – Agencias.

Una tienda de comestibles en Centre está cerrada hasta nuevo aviso, después de que un automóvil se estrellara contra el edificio.

El Departamento de Bomberos de Centre informó que fueron llamados al Pic N’ Sav, ubicado en el bloque 1400 de West Main Street, a la 1:10 p.m. del jueves, por el reporte de un accidente vehicular que involucraba a una estructura.

Al llegar, los bomberos encontraron un automóvil que se había introducido en el edificio y brindaron asistencia en el lugar con el apoyo de múltiples agencias.

Las autoridades indicaron que el área fue despejada alrededor de las 2:00 p.m., luego de que el personal evaluara los problemas estructurales y garantizara la seguridad de la zona.

El Departamento de Bomberos de Centre señaló que el Pic N’ Sav permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, a la espera de la evaluación y las reparaciones.