Centro apoya a víctimas de fraude EBT brindando acceso a alimentos básicos

16 de junio de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Cada vez más personas en Alabama están reportando el robo de sus beneficios del programa SNAP. Durante meses, delincuentes han vaciado las tarjetas EBT de muchas familias, dejándolas sin fondos para comprar alimentos durante el resto del mes.

Incluso una organización sin fines de lucro en el condado de Jefferson ha notado un fuerte aumento en los casos. El Centro de Recursos Familiares del Condado de Jefferson ha pasado de tener solo cinco clientes afectados el año pasado a un 30% de sus beneficiarios enfrentando este problema en lo que va del año.

Chloe Pappa, gerente de programas del centro, explica que muchas personas fuera del sistema SNAP no comprenden que, una vez que se vacía la tarjeta EBT, no hay forma de recuperar esos fondos hasta el siguiente mes. El Departamento de Recursos Humanos ya no reembolsa el dinero robado.

Algunos beneficiarios han sido víctimas del fraude más de una vez, lo que genera frustración y desconfianza en el sistema. Pappa comenta que muchos de ellos se sienten asustados y ansiosos, especialmente los padres, al no saber cómo alimentarán a sus familias durante la semana siguiente.

Aunque el DHR ha mejorado la seguridad permitiendo a los usuarios bloquear sus tarjetas hasta que las necesiten, muchas personas aún necesitan ayuda. El centro organiza distribuciones de cajas de alimentos el segundo y cuarto viernes de cada mes. Las cajas contienen frutas, carne y bocadillos, y están disponibles gratuitamente para quien las necesite.

Las próximas fechas de distribución son el 27 de junio en 120 2nd Court North en Birmingham y el 11 de julio en la esquina de 1st Avenue North y 21st Street North en Bessemer. Además de los alimentos, estos eventos ofrecen alivio emocional, ya que los asistentes pueden compartir experiencias similares. Para quienes necesiten más apoyo, Pappa recomienda contactar a Grace Klein Community y al Community Food Bank of Central Alabama.