CFE restablece casi todo el suministro eléctrico tras sismo en Guerrero

2 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La empresa electrica estatal informo que ha logrado devolver la energia a casi la totalidad de los afectados en Guerrero luego del fuerte temblor reciente. Segun los ultimos reportes oficiales solo resta una minima cantidad de clientes por conectar ya que en la capital del pais y el estado vecino la situacion se normalizo totalmente permitiendo enfocar los esfuerzos en la zona del epicentro.

Se confirmo que las principales lineas de transmision que fallaron inicialmente ya funcionan de manera habitual tras las reparaciones correspondientes. Asimismo las plantas de generacion de energia no presentaron fallas en su estructura basica aunque se mantienen bajo vigilancia constante y revisiones civiles para descartar cualquier riesgo oculto que pudiera surgir en los proximos dias.

Para atender esta contingencia la compañia movilizo a cientos de empleados equipados con gruas y vehiculos especializados quienes trabajan sin descanso hasta completar la red. Mientras tanto las instituciones de salud reportaron que sus protocolos de emergencia funcionaron adecuadamente y que no hubo heridos graves ni crisis mayores entre los pacientes internados en sus instalaciones.

En la zona de Chilpancingo fue necesario desalojar un centro hospitalario para llevar a cabo una inspeccion profunda de sus muros y aparatos medicos por seguridad de todos. A pesar de algunos problemas con el suministro de agua interno debido a tuberias dañadas los enfermos fueron llevados con exito a otros edificios cercanos utilizando el servicio de ambulancias disponible.

Otras unidades medicas de alta especialidad en la region costera reportaron daños menores en acabados como techos falsos o cristales rotos pero mantienen sus operaciones normales al no existir riesgos estructurales. El personal administrativo sigue evaluando cada area para asegurar que los servicios de salud no se vean interrumpidos por los desperfectos leves ocasionados por el movimiento telurico.

Por otro lado las autoridades estatales lamentaron el fallecimiento de una persona debido a la caida de su hogar en una comunidad rural cercana al centro del sismo. Los daños materiales en la entidad son considerables con cientos de viviendas afectadas y varias decenas de ellas totalmente destruidas ademas de reportarse algunos heridos con lesiones que no ponen en riesgo su vida.