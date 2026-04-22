Charlize Theron destruye a Timothee Chalamet

22 de abril de 2026 – Farándula – Agencias.

La reconocida actriz Charlize Theron ha generado una fuerte controversia en Hollywood tras lanzar duras críticas contra el joven actor Timothée Chalamet. Durante una reciente entrevista, la ganadora del Oscar expresó su descontento por las declaraciones de Chalamet sobre la supuesta pérdida de relevancia de la ópera y el ballet en la actualidad. Theron calificó estas palabras como una falta de respeto hacia disciplinas artísticas fundamentales que requieren un esfuerzo humano constante para su preservación en la cultura moderna.

La protagonista de la cinta Apex no solo cuestionó la madurez del protagonista de Wonka, sino que también hizo una predicción sombría sobre su futuro profesional. Según la intérprete, la longevidad de Chalamet en la industria del cine está amenazada por el avance tecnológico. Theron aseguró de manera contundente que, en un plazo de diez años, la inteligencia artificial tendrá la capacidad técnica de realizar el trabajo actoral de figuras como él, mientras que la esencia de un bailarín en vivo seguirá siendo irreemplazable.

Este enfrentamiento surge debido a la formación previa de Theron como bailarina, una carrera que debió abandonar debido a diversas lesiones físicas antes de triunfar en la pantalla grande. Para ella, los comentarios de la joven estrella representan una actitud imprudente que menosprecia el valor del arte escénico tradicional. La actriz enfatizó que es un error atacar otras formas de expresión artística, especialmente cuando la tecnología empieza a automatizar profesiones que antes se consideraban exclusivamente humanas.

Theron no es la única figura de peso que ha manifestado su rechazo hacia las opiniones del actor de Marty Supreme expresadas el pasado febrero. La también ganadora del premio de la Academia, Jamie Lee Curtis, se sumó a las críticas calificando las palabras de Chalamet como una tontería que ahora mancha su legado profesional. Curtis lamentó que un intérprete de su nivel decidiera atacar de esa forma a sectores tan cruciales para la historia del arte, asegurando que son pilares que no deben ser subestimados bajo ninguna circunstancia.

Incluso el ámbito de la comedia y las premiaciones se ha hecho eco de este conflicto que afecta la imagen pública del nominado al Oscar. Durante la más reciente gala de los premios de la Academia, el presentador Conan O’Brien aprovechó su monólogo inicial para ironizar sobre la situación tras la tercera derrota de Chalamet en su categoría. O’Brien bromeó sobre las estrictas medidas de seguridad en el evento, sugiriendo que las comunidades del ballet, la ópera e incluso el jazz estaban profundamente ofendidas por los desaires del actor.

Hasta el momento, el equipo de representación de Timothée Chalamet no ha emitido ninguna declaración oficial ni respuesta ante los ataques de sus colegas. Mientras tanto, el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la actuación y la importancia de proteger las artes clásicas continúa creciendo en las redes sociales. Lo que comenzó como un comentario casual sobre las preferencias del público se ha transformado en una crisis reputacional que pone en duda la estabilidad de una de las carreras más prometedoras del cine contemporáneo.