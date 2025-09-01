Charly García anuncia disco conjunto con Sting para el próximo octubre

1 de septiembre de 2025 – Buenos Aires – EFE.

El aclamado rockero argentino Charly García y el exlíder de The Police, Sting, han anunciado una colaboración musical que se lanzará en octubre de 2025. El anuncio fue hecho por García a través de una publicación conjunta en Instagram con la cuenta oficial de Sting, y el argentino escribió: “Lo estoy haciendo a mi manera”.

La publicación incluía un video simple que mostraba la vista de una ventana con la luz de la calle entrando por una persiana. Sobre el sonido del tráfico, el texto del video confirmaba la esperada colaboración: “Charly García & Sting. Octubre 2025”. Según informes de la prensa local, se espera que el resultado sea una canción que será lanzada en los primeros días de ese mes.

El anuncio en Instagram generó una gran reacción, obteniendo miles de “me gusta” y más de dos mil comentarios en poco tiempo. Entre las respuestas más destacadas, el propio Sting le comentó a García llamándolo “hermano”, y otros músicos influyentes como Fito Páez y Pedro Aznar también expresaron su entusiasmo por el proyecto.

La idea de la colaboración podría haberse gestado durante la última visita de Sting a Buenos Aires en febrero pasado, como parte de su gira “Sting 3.0”. En esa ocasión, los dos artistas compartieron un encuentro en los camerinos y posteriormente cenaron juntos con amigos, lo que pudo haber cimentado la posibilidad de trabajar en un proyecto musical.

A lo largo de sus carreras, ambos artistas han demostrado ser innovadores en sus respectivos géneros. Sting, famoso por canciones como “Roxanne” y “Every Breath You Take”, ha vendido cien millones de álbumes y ha ganado 17 premios Grammy tanto en su etapa solista como con The Police. Por su parte, Charly García es una figura fundamental del rock latinoamericano, con álbumes icónicos como “Clics modernos” y “Say No More”.

Esta no es la primera vez que sus caminos se cruzan. En 1988, Charly García y Sting compartieron escenario en la gira “Derechos Humanos Ya” organizada por Amnistía Internacional. Además, el mes pasado, García fue honrado con un doctorado honoris causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA), la cual lo reconoció como una pieza clave en el movimiento de rock en Argentina, América Latina y el mundo hispano.