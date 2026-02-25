Chicago elige “Abolir ICE” como nombre para un camión quitanieves en concurso municipal

25 de febrero de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La ciudad de Chicago ha concluido su reciente concurso para nombrar a la flota de vehículos encargados de la limpieza invernal con un resultado que refleja el clima político actual. El alcalde Brandon Johnson anunció que uno de los trescientos camiones quitanieves de la municipalidad será bautizado oficialmente como Abolir ICE. Esta decisión surge tras una votación masiva en la que participaron miles de ciudadanos, quienes utilizaron esta plataforma para expresar su postura respecto a las agencias federales de inmigración.

El proceso de selección contó con una respuesta ciudadana sin precedentes, sumando aproximadamente treinta y nueve mil votos totales. El mandatario local elogió la creatividad y el sentido del humor de los habitantes, destacando que se postularon más de trece mil nombres diferentes desde finales del año pasado. Para el gobierno de Chicago, este tipo de iniciativas fomenta la colaboración directa entre la administración y el sector cívico, permitiendo que la identidad de la comunidad se vea reflejada en los servicios públicos de mantenimiento.

Junto al polémico nombre ganador, la municipalidad seleccionó otros cinco apelativos que decorarán la maquinaria pesada durante el resto de la temporada. Entre los nombres más votados se encuentran referencias a la cultura popular y figuras públicas adaptadas al frío extremo, como Papa Frío XIV y Stephen Coldbert. Estos vehículos desempeñan una labor crítica durante las tormentas, encargándose de despejar las rutas y esparcir sal para garantizar la movilidad segura de los residentes en una de las ciudades más afectadas por el invierno.

La elección de Abolir ICE tiene un trasfondo social profundo, vinculado a la fuerte oposición de la ciudad hacia las operaciones federales de control migratorio. Durante los últimos meses, Chicago ha sido escenario de tensiones debido a despliegues masivos de agentes fronterizos y de aduanas en sus calles principales. El nombre del camión se convierte así en un símbolo de resistencia local frente a las políticas implementadas desde el gobierno central, marcando una clara diferencia ideológica en la gestión de la seguridad y los derechos humanos.

En términos operativos, el departamento de sanidad de la ciudad gestiona una red vial que supera los quince mil kilómetros de extensión. Para mantener estas vías transitables, se utiliza una flota extensa que consume cientos de miles de toneladas de sal anualmente. La logística necesaria para combatir las nevadas es una de las prioridades de la alcaldía, y ahora esta tarea rutinaria estará vinculada a un mensaje político que cuenta con el respaldo explícito de las máximas autoridades municipales.

El alcalde Johnson concluyó el anuncio reafirmando su apoyo a la identidad elegida por los votantes, señalando que la ciudad se mantiene firme en sus valores fundamentales. Según el ejecutivo local, es necesario reflexionar sobre el impacto que han tenido las acciones de las agencias de inmigración en la cohesión social de la región. De esta manera, el nuevo nombre del camión quitanieves no solo servirá para identificar una herramienta de limpieza, sino también para dar voz a una demanda colectiva de justicia y reforma administrativa.