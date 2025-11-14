Chick-fil-A abrirá su segundo local en Cullman, en la Carretera 157

14 de noviembre de 2025 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Los residentes y viajeros del condado de Cullman pronto tendrán una nueva opción para disfrutar de su sándwich de pollo favorito.

El Chick-fil-A Cullman North, ubicado en el 5411 de la Carretera 157, abrirá sus puertas el jueves 20 de noviembre.

Randy Earnest, propietario y operador del primer Chick-fil-A de la ciudad, situado en la Avenida Cherokee, fue seleccionado por la compañía para abrir el nuevo restaurante.

“Después de casi dos décadas en esta comunidad, abrir Chick-fil-A Cullman North es una oportunidad increíble para consolidar el impacto que ya hemos tenido”, dijo Earnest. “Cullman es el lugar donde crecieron mis hijos, donde vi a jóvenes miembros del equipo convertirse en líderes y donde he forjado relaciones duraderas con nuestros clientes. Me entusiasma seguir atendiendo a los clientes que hacen de esta comunidad un lugar tan especial”.

Se espera que el nuevo restaurante genere alrededor de 100 empleos en la comunidad de Cullman.

Para celebrar la gran inauguración, los clientes que vayan disfrazados de vaca ó lleven algún accesorio con estampado de vaca el día de la apertura podrán obtener un plato principal ó un menú infantil gratis.