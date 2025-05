Children’s of Alabama crea conciencia sobre las muertes pediátricas por insolación vehicular

29 de mayo de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Children’s of Alabama hace un llamado a los conductores para que revisen el interior de sus vehículos antes de cerrarlos. La campaña de seguridad infantil “Look and Lock” (Mira y Cierra) comenzó el 1 de mayo y busca crear conciencia sobre el golpe de calor infantil dentro de vehículos y sus peligros. Está patrocinada por Children’s of Alabama, el Departamento de Asuntos Económicos y Comunitarios de Alabama (ADECA), la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) y otras entidades estatales y locales de seguridad.

“Estamos muy agradecidos por el continuo apoyo de ADECA”, afirmó Ashley Bridgmon, directora del Centro de Educación en Salud y Seguridad de Children’s of Alabama. “Todos debemos hacer nuestra parte para evitar muertes por calor en automóviles.”

Expertos advierten que los golpes de calor vehiculares pueden ocurrir en cualquier momento, aunque son más frecuentes durante el verano. Según datos de la NHTSA, el año pasado murieron 39 niños por esta causa, lo que representa un aumento del 35 % en comparación con 2023. En Alabama, se han registrado 33 muertes por golpe de calor vehicular infantil entre 1998 y 2024. En 2024 no se reportaron muertes en el estado, pero en lo que va del año se han registrado al menos cuatro a nivel nacional.

Durante los próximos meses, el personal del Centro de Educación en Salud y Seguridad de Children’s of Alabama llevará a cabo actividades educativas para padres y cuidadores, brindándoles información sobre los peligros de los autos calientes y cómo prevenir tragedias. Además, los conductores verán vallas publicitarias con mensajes de advertencia a lo largo de las rutas hacia las playas de Alabama este verano.

Este proyecto cuenta con el apoyo de una subvención otorgada por la División de Seguridad Vial y del Cumplimiento de la Ley de ADECA y la NHTSA. Es el segundo año consecutivo que Children’s of Alabama recibe esta financiación.

