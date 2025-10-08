Children’s of Alabama reconocido como lo mejor de la nación para 2025-2026

8 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Children’s of Alabama ha sido clasificado por decimosexto año consecutivo entre los mejores hospitales del país para niños en Alabama, según el informe de U.S. News & World Report. Esta constante distinción subraya su posición como un centro de excelencia en la atención pediátrica.

Tom Shufflebarger, CEO y presidente de Children’s of Alabama, expresó su satisfacción por ser nuevamente reconocido como uno de los mejores hospitales infantiles de la nación y el mejor en Alabama. Destacó que este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de su personal y sus médicos asociados de la Facultad de Medicina de la UAB.

El CEO también enfatizó que mejorar continuamente la calidad de la atención a los pacientes seguirá siendo la máxima prioridad en Children’s. Este compromiso refleja la dedicación de la institución a mantener altos estándares en todos sus servicios médicos.

U.S. News & World Report evaluó los servicios de especialidades pediátricas, y Children’s logró ser clasificado entre los 50 mejores a nivel nacional en ocho de estas especialidades. Esto demuestra la amplitud y profundidad de la atención especializada que el hospital proporciona a la población infantil.

Este es el decimosexto año consecutivo en que Children’s participa en el programa de clasificación de U.S. News & World Report, y cada año ha sido reconocido. El hospital sirve como el sitio principal para los programas clínicos y educativos pediátricos de la Facultad de Medicina de la UAB y ha ofrecido atención especializada a niños enfermos y lesionados en todo el sureste desde 1911. El proceso de clasificación se basa en una encuesta detallada que recopila datos clínicos cruciales sobre seguridad del paciente, prevención de infecciones y personal de enfermería adecuado.

Children’s of Alabama es un centro médico privado y sin fines de lucro que ha brindado atención médica especializada desde 1911 y sirve como hospital universitario para los programas de pediatría, cirugía, psiquiatría, investigación y residencia de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB). Atiende a pacientes de todos los condados de Alabama y de casi todos los estados, con un personal médico que incluye profesores de la UAB y médicos a tiempo completo del propio Children’s.