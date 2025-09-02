China celebra 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial con desfile

2 de septiembre de 2025 – Pekín – EFE.

China celebró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico con un gran desfile militar. El evento, que duró una hora y media, se llevó a cabo en la plaza de Tiananmén, en el centro de Pekín, y contó con la exhibición de tropas, armamento y formaciones aéreas.

El presidente chino, Xi Jinping, presidió la ceremonia desde una tribuna, acompañado por líderes extranjeros, entre los que destacaron el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. Un total de 30 mandatarios asistieron al acto.

Durante su discurso, Xi Jinping proclamó que el pueblo chino hizo una “gran contribución para salvar la civilización humana y defender la paz mundial”. También advirtió que la humanidad se enfrenta nuevamente a una disyuntiva entre “la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación”, en un mensaje que resonó con las tensiones actuales.

El desfile mostró el poderío militar del país, con la participación de cerca de 45 formaciones del Ejército Popular de Liberación. La exhibición incluyó la presentación de nuevos misiles y drones, lo que permitió a China exhibir sus avances tecnológicos en un momento de crecientes tensiones regionales.

La transmisión televisiva del evento se emitió con un ligero retraso de varios minutos, una práctica común en China para este tipo de ceremonias. La conmemoración sirvió como una plataforma para que el país reforzara su imagen de potencia militar y su papel en la historia global.