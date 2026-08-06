China declara alertas rojas por lluvias e inundaciones

El gobierno de China activó alertas rojas de nivel máximo en varias ciudades del centro y sur ante precipitaciones extremas.

Los temporales causaron crecidas en más de 50 ríos, desalojos preventivos y la suspensión de clases escolares.

Las lluvias torrenciales ya provocaron la evacuación de unas 400.000 personas en las provincias de Shaanxi y Sichuan.

Inundaciones y lluvias extremas activan máxima emergencia en China

Diversas provincias en el centro y sur de China entraron en estado de máxima emergencia tras la emisión de alertas rojas meteorológicas. Localidades como Yichang, en Hubei, y Sanya, en la isla de Hainan, registraron precipitaciones históricas de más de 65 y 130 milímetros respectivamente en cuestión de pocas horas.

El incremento de los caudales obligó a la suspensión de clases y al inicio de evacuaciones inmediatas. En la municipalidad de Chongqing, el desbordamiento de al menos 50 ríos anegó zonas habitadas, lo que obligó a desplegar equipos de socorro para trasladar a los residentes en riesgo hacia áreas seguras.

Antecedentes de desastres geológicos y planes de prevención

El repunte pluvial sigue a emergencias severas en Shaanxi y Sichuan, donde cerca de 400.000 ciudadanos sufrieron evacuaciones preventivas. Asimismo, el paso del tifón Maysak en Guangxi dejó un saldo trágico de al menos 39 fallecidos e importantes daños materiales por deslizamientos de tierra.

Ante la mayor frecuencia de eventos meteorológicos provocados por el cambio climático, el Ministerio de Recursos Naturales de China anunció un plan de prevención. La estrategia busca reforzar la respuesta institucional ante desastres geológicos repentinos e imprevistos.