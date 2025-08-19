Chiquis se convierte en la primera mujer de la firma Prajin Parlay

19 de agosto de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La famosa cantante latina Chiquis ha firmado un contrato con Prajin Parlay Inc., la firma de entretenimiento del ejecutivo George Prajin. Este acuerdo es un acontecimiento significativo, ya que Chiquis es la primera mujer en unirse al grupo de artistas de esta compañía estadounidense.

El acuerdo representa un nuevo capítulo en la trayectoria de la artista. Según un comunicado de la compañía, se espera que en los próximos meses se revelen nuevos proyectos y colaboraciones. La cantante, originaria de California, ha sido galardonada tres veces con el Latin Grammy por su talento musical.

George Prajin, el líder de la empresa, expresó su admiración por la cantante en un comunicado de prensa, reconociendo que ella no es solo una estrella de la música, sino también un referente cultural. Prajin destacó que el arte y la visión de Chiquis son inigualables, al igual que la conexión que mantiene con sus seguidores.

El ejecutivo se mostró complacido de dar la bienvenida a Chiquis como la primera mujer en unirse a su equipo. Prajin afirmó que juntos impulsarán la ya exitosa carrera de la cantante a niveles superiores, un compromiso que se ha sellado con este nuevo contrato.

Prajin también es copropietario de otras empresas, como Double P Records y Double P Management, en sociedad con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma. Esta colaboración ha fortalecido su posición como una de las figuras más influyentes en el escenario de la música latina actual.

Con una carrera de más de diez años, Chiquis se ha establecido como una de las figuras más destacadas de la música mexicana. La hija mayor de la fallecida Jenni Rivera, un ícono del género regional mexicano, también ha expandido su carrera como compositora y empresaria, demostrando su versatilidad y talento.