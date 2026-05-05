Choque de tren y pipa de gas en Querétaro deja dos muertos

5 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Un accidente entre un tren y un camión cisterna que transportaba gas dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y una más lesionada este martes en el estado de Querétaro, en el centro de México. El hecho ha generado una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió sobre la carretera estatal 100, cuando una pipa cargada con combustible intentó cruzar una vía férrea y fue impactada por un ferrocarril. El choque se produjo en un cruce ferroviario considerado de alto riesgo.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó que el accidente dejó dos víctimas mortales y una persona herida. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los afectados ni mayores detalles sobre su estado.

Tras el impacto, se registró una explosión de gran intensidad que provocó un incendio en la zona. Equipos de Protección Civil acudieron rápidamente al lugar del accidente y procedieron a acordonar el área para evitar mayores riesgos a la población.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo negro y un vehículo envuelto en llamas, lo que evidencia la magnitud del choque entre el tren y la pipa de gas en Querétaro.

Este tipo de accidentes en México ha encendido alertas sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos. En los últimos años, el centro del país ha registrado varios siniestros similares que involucran vehículos de carga y combustibles.

Entre los casos más graves destaca la explosión de un camión cisterna en Iztapalapa, Ciudad de México, ocurrida el 10 de septiembre, que dejó 31 muertos y más de 60 heridos, siendo uno de los accidentes más mortales recientes en el país.