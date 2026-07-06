Choque en el condado de Blount deja una adolescente muerta

Qué pasó: Una adolescente de 17 años falleció tras un violento choque frontal entre dos vehículos mientras se dirigía a su trabajo bajo una fuerte tormenta.

Una adolescente de 17 años falleció tras un violento choque frontal entre dos vehículos mientras se dirigía a su trabajo bajo una fuerte tormenta. Por qué importa: La víctima fatal, identificada como Kortni Ferrell, se había casado hacía apenas un mes con un militar en entrenamiento que ahora busca honrar sus planes futuros.

La víctima fatal, identificada como Kortni Ferrell, se había casado hacía apenas un mes con un militar en entrenamiento que ahora busca honrar sus planes futuros. El dato clave: El accidente automovilístico ocurrió en la Carretera del Condado 27 y dejó además a cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Detalles del trágico accidente en la Carretera del Condado 27

Un choque frontal en el condado de Alabama cobró la vida de Kortni Ferrell, una joven de 17 años que cursaba su último año de educación en el hogar. El siniestro ocurrió la noche del viernes en la Carretera del Condado 27, cerca de la Carretera del Condado 24.

La víctima se dirigía a su puesto de trabajo en un restaurante McDonald’s en medio de una intensa lluvia. Según informes de los patrulleros estatales, el impacto frontal contra otro vehículo provocó su deceso inmediato en el lugar de los hechos.

Víctimas heridas y planes truncados tras la colisión

La Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama (ALEA) confirmó que el suceso vial dejó otras cuatro personas lesionadas. Entre los afectados trasladados para recibir atención médica se encuentran dos adultos y dos niños que viajaban en el segundo automóvil involucrado.

Benny Ferrell, esposo de la fallecida y miembro del ejército en Fort Benning, Georgia, expresó su dolor tras cumplir un mes de matrimonio. El caso se mantiene bajo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades estatales para determinar las causas exactas del siniestro.