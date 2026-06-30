Choque en la I-565 de Huntsville deja una mujer herida

Qué pasó: Un accidente automovilístico ocurrido este martes por la mañana provocó lesiones a una mujer en la interestatal I-565.

Un accidente automovilístico ocurrido este martes por la mañana provocó lesiones a una mujer en la interestatal I-565. Por qué importa: El siniestro colapsó el tránsito de la región al obligar al cierre parcial de una de las arterias viales más transitadas.

El siniestro colapsó el tránsito de la región al obligar al cierre parcial de una de las arterias viales más transitadas. El dato clave: La policía local redujo la circulación a un único carril habilitado debido a la magnitud del percance vial.

Detalles del accidente vial cerca de la salida de Greenbrier

Un fuerte choque vehicular registrado el martes por la mañana movilizó a los cuerpos de rescate en el norte del estado. El siniestro ocurrió sobre los carriles de la carretera interestatal I-565, interrumpiendo de forma abrupta el traslado de cientos de conductores en la zona.

Paramédicos de los Servicios Médicos de Emergencia de Huntsville (HEMSI) brindaron asistencia médica inmediata en el lugar de los hechos. La víctima fue estabilizada y trasladada de urgencia para recibir atención médica especializada en el entorno hospitalario de Alabama.

Estado de la víctima y desvíos vehiculares en la interestatal

La paciente ingresó al Hospital Crestwood para ser tratada por el personal médico de guardia. De acuerdo con el reporte oficial de los paramédicos de HEMSI, la ciudadana sufrió heridas que afortunadamente no ponen en peligro su vida.

Por su parte, el Departamento de Policía de Huntsville desplegó un operativo preventivo de control de tráfico. Los oficiales restringieron el paso a un solo carril en la salida de Greenbrier, exhortando a la comunidad a tomar rutas alternas.