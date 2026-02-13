Chris Paul se retira de la NBA tras una legendaria carrera de 21 temporadas

13 de febrero de 2026 – Toronto (Canadá) – EFE.

El emblemático base Chris Paul ha confirmado oficialmente su retiro del baloncesto profesional este viernes, una noticia que llega inmediatamente después de que los Toronto Raptors anunciaran la rescisión de su contrato. A los 40 años de edad, el jugador decidió poner punto final a una trayectoria que comenzó en 2005 y que lo consolidó como uno de los directores de juego más influyentes en la historia de la liga. A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el deportista expresó que tras más de dos décadas en las canchas, ha llegado el momento de alejarse de la competición activa.

En sus declaraciones de despedida, el veterano jugador admitió que procesar este cierre resulta complejo, pues ha dedicado más de la mitad de su vida a la disciplina profesional, abarcando tres décadas distintas de juego. El base reflexionó sobre la enorme bendición que significó vivir del deporte, pero también subrayó la gran responsabilidad que conlleva el liderazgo en el alto rendimiento. Para el atleta, el baloncesto no ha sido solo un trabajo, sino una parte fundamental de su identidad que permanecerá grabada en su ADN incluso fuera de las canchas.

La salida definitiva del jugador ocurre bajo circunstancias particulares, ya que no llegó a debutar formalmente con su último equipo en Canadá. Los Raptors adquirieron sus servicios recientemente mediante un traspaso entre tres franquicias que incluyó a los Clippers y los Nets, pero se anticipaba que su estancia en Toronto sería puramente administrativa. Al ser liberado de su compromiso contractual, el jugador aprovechó el espacio para reafirmar sus intenciones competitivas y la sinceridad con la que afrontó cada reto, aceptando tanto las críticas como los elogios recibidos durante su largo camino.

El anuncio de su jubilación deportiva no toma por sorpresa al mundo del baloncesto, ya que el propio base había adelantado en noviembre pasado que esta campaña marcaría su ciclo final en la NBA. A lo largo de su recorrido, vistió las camisetas de numerosas instituciones de prestigio, iniciando en New Orleans y dejando una huella imborrable en Los Ángeles, Houston, Oklahoma City, Phoenix y San Antonio. Su capacidad para elevar el nivel de sus compañeros en cada destino lo convirtió en una figura respetada por entrenadores y analistas a nivel global.

A pesar de ser reconocido unánimemente como uno de los mejores bases de todos los tiempos y un líder nato en la duela, su carrera cierra con la asignatura pendiente de un anillo de campeonato. No obstante, su legado se mide más allá de los trofeos colectivos, destacando por su inteligencia táctica, su visión de juego y una competitividad feroz que lo mantuvo vigente durante veintiún años. Esta longevidad y consistencia en el máximo nivel de exigencia lo sitúan en un lugar privilegiado dentro de los registros históricos del baloncesto norteamericano.

Con su partida, la liga pierde a uno de sus últimos grandes referentes de la vieja escuela, dejando un vacío difícil de llenar en la posición de base. El impacto de su liderazgo, que él mismo describió como una tarea difícil y no apta para los débiles, servirá de inspiración para las nuevas generaciones de atletas que buscan triunfar en el profesionalismo. Mientras se aleja del parqué, el mundo del deporte celebra la carrera de un hombre que, con sus aciertos y errores, siempre mantuvo el objetivo claro y una pasión inigualable por la competencia.