Chuck’s Fish da comida gratis en Acción de Gracias, beneficiando a la comunidad

27 de noviembre de 2025 – MADISON, Alabama – Agencias.

El olor de una comida de Acción de Gracias recién hecha atrajo a cientos de personas a Chuck’s Fish el jueves por la tarde. Lo mejor de todo es que la gente podía disfrutar de un festín de Acción de Gracias sin costo alguno.

Chris Eddings, socio comercial de Chuck’s Fish, comentó que cuando eligieron abrir su restaurante en Madison, también se comprometieron a cumplir su parte en esa comunidad. Dijo que todos merecen una buena comida festiva para sentarse juntos y compartir el pan en un mismo lugar.

Los platos se llenaron de pavo, jamón y papas, lo que indica que la gente estaba satisfecha con sus comidas. Algunos asistentes mencionaron que el almuerzo del restaurante los dejaría llenos por el resto del día, incluso Bryan Wynn dijo que no tendría espacio para la cena real de Acción de Gracias.

Eddings explicó que el equipo de Chuck’s Fish quiso ir más allá con el almuerzo gratuito y asegurarse de que nadie se fuera con las manos vacías. El personal empacó cajas de comida para llevar, incluyendo el favorito de Acción de Gracias: pavo sobrante para hacer sándwiches.

Sin embargo, el festín no se trataba solo de la comida. Eddings dijo que el restaurante quería enfocarse en la amistad y la familia, lo que los llevó a asociarse con Madison Visionary Partners (MVP) para el evento.

MVP se enfoca en crear conexiones en la comunidad y fomentar una alta calidad de vida en Madison. La organización recolectó donaciones durante el almuerzo del jueves para ayudar a continuar con sus esfuerzos en beneficio de la comunidad. Brenda Matthews, expresidenta de MVP, señaló que el evento se alinea con los valores de la organización al enfocarse en la comunidad, especialmente en quienes pasan las fiestas solos, dándoles la oportunidad de encontrar compañía y disfrutar una comida con alguien que no conocían. Este es el primer año del festín gratuito de Acción de Gracias del restaurante, y Eddings ya espera repetirlo.