Ciclosporiasis desata alerta de viaje para mexicanos a EE. UU.

La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo para viajeros que planeen visitar Estados Unidos.

Existe un brote activo de ciclosporiasis en territorio estadounidense con riesgo de contagio por alimentos o agua contaminados.

Se registran al menos 1,645 casos confirmados de la infección parasitaria distribuidos en 34 estados del país vecino.

Alerta sanitaria para viajeros mexicanos por parásito en EE.UU.

La Secretaría de Salud de México emitió un aviso epidemiológico preventivo debido a un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas clasificaron el nivel de riesgo como medio para quienes viajen en esta temporada.

El brote del parásito Cyclospora cayetanensis afecta principalmente a 34 estados del país vecino. Hasta el momento, las zonas con mayor concentración de infecciones incluyen Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Síntomas de la ciclosporiasis y medidas de prevención indispensables

Esta infección intestinal se transmite por consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal. Los principales signos clínicos de este padecimiento de salud incluyen diarrea prolongada, cólicos, náuseas, fiebre y fatiga extrema.

Para reducir los contagios, se recomienda consumir agua embotellada, evitar alimentos crudos y desinfectar frutas. Si presenta síntomas hasta dos semanas después de su viaje, debe buscar atención médica de inmediato.