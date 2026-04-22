Científicos descubren receptor que fortalece huesos y revierte la osteoporosis

22 de abril de 2026 – Salud – Agencias.

Investigadores de la Universidad de Leipzig han identificado un receptor poco estudiado que podría abrir la puerta a una nueva forma de tratar la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. La afección afecta a millones de personas en todo el mundo, y la necesidad de tratamientos más seguros y duraderos sigue siendo alta.

El receptor, llamado GPR133, parece ayudar a que los huesos se mantengan fuertes al apoyar a las células que construyen el hueso y restringir a las células que lo descomponen. En el tejido óseo, este receptor se activa mediante interacciones entre las células óseas cercanas, así como por fuerzas físicas como el movimiento y la presión.

Una vez activado, envía señales que aumentan la actividad de los osteoblastos y reducen la actividad de los osteoclastos. Los científicos descubrieron que cuando el gen GPR133 está ausente, los huesos se vuelven débiles y quebradizos, imitando los síntomas de la osteoporosis severa.

Utilizando una sustancia denominada AP503, que fue identificada recientemente mediante un cribado asistido por ordenador como un estimulador del GPR133, los investigadores pudieron aumentar significativamente la fuerza ósea tanto en ratones sanos como en aquellos con osteoporosis. El compuesto AP503 actúa como un botón biológico que hace que los osteoblastos trabajen con mayor intensidad.

El estudio también demostró que este mecanismo podría funcionar en conjunto con el ejercicio para fortalecer los huesos aún más. El descubrimiento es especialmente relevante porque la mayoría de los tratamientos actuales se centran únicamente en detener la pérdida de hueso, mientras que este nuevo enfoque tiene el potencial de reconstruir activamente la masa ósea perdida.

Además de sus beneficios para el esqueleto, el equipo de investigación descubrió en trabajos anteriores que la activación de este mismo receptor también mejora la fuerza del músculo esquelético. Esto sugiere un doble beneficio para las poblaciones de edad avanzada, ayudando a prevenir caídas y fracturas simultáneamente.

La identificación del GPR133 como un regulador clave de la fuerza ósea marca un nuevo rumbo para la medicina regenerativa. Aunque los resultados se basan actualmente en modelos animales, los procesos biológicos implicados son similares en los seres humanos, lo que ofrece una esperanza renovada para el desarrollo de futuras terapias que no solo prevengan, sino que reviertan el daño causado por la enfermedad.