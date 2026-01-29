29 de enero de 2026 – Nueva York – EFE.

Durante la tarde del jueves se llevó a cabo una reunión masiva en la ciudad de Nueva York con el fin de rendir tributo a Alex Pretti. Este profesional de la salud perdió la vida recientemente tras recibir disparos por parte de un oficial del servicio de inmigración en la localidad de Mineápolis. El evento fúnebre fue organizado por distintas agrupaciones civiles que buscan visibilizar las consecuencias de la violencia institucional en el país.

El sitio elegido para la concentración fue un centro médico destinado a la atención de antiguos combatientes ubicado frente al East River. Esta localización posee un significado profundo debido a que el enfermero de treinta y siete años desempeñaba sus funciones precisamente en una unidad de cuidados críticos de un hospital de veteranos similar. La comunidad médica y activistas locales se unieron para mostrar su solidaridad con la familia del fallecido.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas marcadas por la presencia de nieve y un frío intenso, los asistentes no desistieron en su propósito de honrar su memoria. En el lugar se instaló un espacio de oración y recuerdo donde se colocaron luces artificiales y retratos del enfermero. También se incluyeron imágenes de Renee Good, otra persona que falleció en circunstancias parecidas semanas antes del suceso que involucró a Pretti.

La manifestación pacífica incluyó la exhibición de diversas pancartas en las que se exigía el respeto a las garantías individuales y una reforma profunda de las agencias de control migratorio. Los participantes destacaron el compromiso social del enfermero, quien antes de morir había alzado la voz en las calles de Minesota para protestar por las injusticias cometidas contra otros ciudadanos de su comunidad.

En el ámbito político, se han difundido grabaciones recientes que muestran un enfrentamiento anterior entre el enfermero y oficiales de seguridad nacional. Estos registros visuales han cobrado relevancia tras los reportes que indican que las autoridades ya mantenían una vigilancia estrecha sobre el trabajador sanitario. La controversia ha crecido debido a las acusaciones de que existía un seguimiento previo motivado por su activismo.

Investigaciones de medios locales han revelado que el enfermero sufrió lesiones físicas importantes en un altercado previo con los agentes federales antes del desenlace fatal. Se ha informado que las fuerzas de seguridad estaban recopilando información específica sobre su persona, lo que ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza y la legitimidad de las acciones tomadas por los organismos gubernamentales en este caso.