Cierre de cruce ferroviario en Alabaster el 4 de junio

26 de mayo de 2026 – ALABASTER, Alabama – Agencias.

Los conductores de Alabaster saben que hay muchos cruces ferroviarios en la ciudad y que se planea cerrar uno de ellos, lo que obligará a quienes transiten por la zona a tomar rutas alternativas.

La ciudad de Alabaster informó que un contratista de Norfolk Southern les comunicó que planean cerrar el cruce ferroviario en Butler Road, cerca de la autopista 17, el jueves 4 de junio.

El cierre se debe a trabajos de mantenimiento, según la ciudad. El cruce se encuentra cerca del vecindario de Grande View, uno de los más grandes de Alabaster.

Se recomienda a los conductores planificar sus rutas con anticipación y buscar alternativas.