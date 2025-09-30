Cierre de Gobierno Federal en EEUU amenaza retrasar trámites y transporte aéreo

30 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El inminente y casi inevitable cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos tendrá un impacto directo en los servicios de la administración que no se consideran esenciales. Esto incluye desde la operación diaria de los parques nacionales hasta la paralización de ciertos trámites administrativos que se realizan en formato físico. A largo plazo, sin embargo, esta situación podría degenerar en consecuencias más graves y caóticas, como la aparición de demoras significativas e incluso cancelaciones masivas en los principales aeropuertos del país.

El actual panorama se debe al fracaso en las negociaciones entre los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso para llegar a un acuerdo presupuestario. Este desacuerdo está llevando al país hacia un cierre parcial, cuya duración dependerá exclusivamente del tiempo que tarden ambas formaciones en consensuar un presupuesto. La extensión de este cierre será crucial para determinar el nivel de interrupción que sufrirán las prestaciones y operaciones de las agencias del Gobierno central.

Una de las consecuencias visibles será el cierre de parques y museos federales. Esto afectaría a las 21 instituciones del Instituto Smithsonian en Washington y Nueva York, aunque algunas podrían utilizar fondos de reserva para operar de manera temporal. Algo similar ocurriría con los más de 63 Parques Nacionales: si bien muchos seguirían siendo accesibles para el público, no contarían con el servicio de guardabosques ni centros de visitantes operativos. A pesar de esto, estados como Arizona, Utah y Colorado han manifestado que emplearán fondos propios para asegurar que sus parques más populares permanezcan abiertos.

En el ámbito administrativo, se espera que el Departamento de Educación suspenda la mayoría de sus actividades, al igual que agencias reguladoras fundamentales como la Administración de Alimentos y Medicamentos. Mientras que las gestiones en línea con el Servicio de Impuestos Internos no se verán afectadas, la falta de acuerdo podría llevar a que esta agencia deje de procesar documentos físicos o de atender llamadas telefónicas a partir de la medianoche.

El cierre también conlleva la posibilidad de retrasos en aeropuertos y en la tramitación de documentos migratorios. Aunque el personal de la Administración para la Seguridad en el Transporte y los controladores aéreos seguirán trabajando por ser considerados esenciales, sus salarios se congelarán hasta que se alcance un acuerdo bipartidista. Si la suspensión gubernamental se prolonga, como ocurrió durante el cierre del primer mandato de Trump, es probable que empleados de ambos gremios comiencen a ausentarse por enfermedad, ejerciendo presión sobre el Congreso y provocando importantes retrasos e incluso cancelaciones de vuelos.

A pesar de esto, se espera que las embajadas y servicios consulares, incluyendo la expedición de pasaportes y visados, sigan operativos, aunque los tiempos de procesamiento podrían aumentar debido a la reducción de personal. Por otro lado, un cierre extendido podría poner en riesgo programas sociales vitales como WIC, que suministra suplementos alimenticios y atención médica a mujeres embarazadas y niños pequeños de familias de bajos ingresos en riesgo de desnutrición. Sin embargo, áreas como las fuerzas de seguridad (FBI, CIA, Ejército), el servicio postal, el Seguro Social y programas de salud como Medicare, mantendrán sus funciones intactas, a pesar de que sus empleados tampoco recibirían sus sueldos hasta la aprobación de un presupuesto.