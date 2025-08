Cierre de negocios en Patton Creek por una rotura de la tubería principal de agua

4 de agosto de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

Una interrupción del suministro de agua durante el fin de semana obligó a varios negocios en el centro comercial Patton Creek a cerrar temporalmente, la última de una serie de interrupciones vinculadas a un problema recurrente con la tubería principal de agua.

Central Alabama Water dijo que los equipos completaron las reparaciones de emergencia y restauraron el servicio de agua a las 6 a.m. del lunes 4 de agosto.

La rotura ocurrió en la misma tubería principal de 16 pulgadas que falló el 5 de julio.

“Esta es en realidad la cuarta vez que tenemos que cerrar en aproximadamente un mes desde el 5 de julio”, dijo Harrison Warren, director de marketing de Cajun Steamer Bar & Grill.

Originalmente, Central Alabama Water planeaba completar una reparación permanente más tarde esta semana, pero después de otro fallo el sábado 2 de agosto, los equipos procedieron con el proyecto de inmediato.

“Tuvimos que rechazar a un par de personas durante las horas de trabajo, lo cual siempre es algo que odiamos”, dijo Warren.

El cierre interrumpió más que solo el servicio al cliente. El personal de Cajun Steamer tuvo que desechar productos y perder horas de trabajo.

“Quiero decir, estas personas vienen, tienen facturas, algunos tienen hijos, otros tienen parientes mayores que dependen de ellos”, dijo Warren. “Estábamos, por falta de una mejor palabra, a oscuras con esto”.

Esa falta de comunicación fue una preocupación común.

El propietario de Fabulous Nails dijo que el salón estuvo sin agua durante tres días y no recibió aviso previo.

El personal tuvo que comprar galones de agua para que los clientes pudieran lavarse las manos. Los servicios de pedicura fueron limitados y el baño estaba fuera de servicio.

“No sabíamos esta mañana si íbamos a poder abrir. Simplemente, por la gracia de Dios, nos llamaron y dijeron que el servicio había vuelto”, dijo Warren.

En respuesta a la interrupción, Cajun Steamer está ofreciendo algunos incentivos a los clientes.

El restaurante está ofreciendo un pedido gratuito de pepinillos fritos con cualquier plato principal a los clientes que mencionen la interrupción o una publicación relacionada en las redes sociales.

Además, los técnicos que trabajaron durante el fin de semana para reparar la línea pueden recibir un 15% de descuento en su comida con una identificación de empleo válida.

Otros negocios, incluidos Bama Fever y Tiger Pride, reportaron un impacto mínimo.

“Realmente no nos afectó mucho porque somos una tienda minorista”, dijo Daniel Dabs, gerente de Bama Fever. “Ni siquiera me di cuenta hasta que fuimos a lavarnos las manos y notamos que no había agua”.

Después de que los equipos completaron la reparación principal, identificaron áreas débiles adicionales a lo largo de la tubería y permanecieron en el lugar durante todo el fin de semana paraL abordarlas.

Los dueños de negocios dicen que quieren actualizaciones más oportunas en el futuro y también están pidiendo responsabilidad financiera.

El propietario de Fabulous Nails dijo que cree que la parte responsable debe compensar directamente a los negocios por sus pérdidas.