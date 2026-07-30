Cierre en la Ruta Estatal 205 por obras de ALDOT

Qué pasó: El Departamento de Transporte de Alabama cerrará un tramo de la Ruta Estatal 205 para demoler y reemplazar un puente centenario.

El Departamento de Transporte de Alabama cerrará un tramo de la Ruta Estatal 205 para demoler y reemplazar un puente centenario. Por qué importa: La interrupción vial durará aproximadamente un año y obligará al tráfico comercial a tomar desvíos hacia la US 431 y la Ruta 168.

La interrupción vial durará aproximadamente un año y obligará al tráfico comercial a tomar desvíos hacia la US 431 y la Ruta 168. El dato clave: El proyecto cuenta con una inversión de 4.9 millones de dólares para construir una estructura de 120 pies de largo y 40 de ancho.

Detalles del cierre vial en la Ruta Estatal 205 por ALDOT

El Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT) anunció el cierre de un tramo clave de la Ruta Estatal 205 en el condado de Etowah. Las obras darán inicio el 3 de agosto, si el clima lo permite, con una duración estimada de un año.

La zona de trabajo abarcará desde el norte de Old Guntersville Gadsden Road hasta el sur de Waterline Road. Ambas vías permanecerán cerradas en sus cruces con la Ruta 205, por lo que se habilitará señalización para las rutas alternativas.

Inversión y especificaciones del nuevo puente sobre el ferrocarril

Con una inversión de 4.9 millones de dólares, el proyecto reemplazará una estructura construida en 1924 sobre el ferrocarril Alabama & Tennessee River Railway. Además, la obra permitirá realinear el trazado vial de Old Guntersville Gadsden Road.

La antigua estructura de 92 pies de largo por 19 de ancho dará paso a un puente moderno de 120 pies de largo y 40 de ancho. Esta mejora integrará dos carriles de circulación de 12 pies y arcenes laterales de 8 pies.