Cierre gubernamental causa retrasos aeroportuarios porque empleados no reciben salario

16 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El cierre parcial del gobierno ha afectado a los aeropuertos de todo el país. Los trabajadores de la TSA deben trabajar durante el cierre, aunque no están recibiendo su salario, lo que provoca posibles retrasos y tiempos de espera más largos para los viajeros en todo el país.

El Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth informó que está operando con normalidad, pero los viajeros deben disponer de 90 minutos para llegar antes de su vuelo.

Bennet Cruz comenzó su día de viaje de 22 horas el domingo por la mañana, viajando desde Guam a Hawái, Denver y finalmente Birmingham. Aunque el largo itinerario de vuelo no era nada nuevo para ella, su experiencia a través de la TSA en Hawái fue de todo menos normal.

“Estaban abrumados, con personal mínimo, empleados frustrados. No se les puede culpar, pero aún así”, dijo Cruz.

El cierre parcial del gobierno significa que 61,000 agentes de la TSA en todo el país están acudiendo actualmente a trabajar y no están cobrando. Los viajeros que se dirijan a algún lugar mientras continúe el cierre deben disponer de tiempo adicional, ya que los tiempos de espera pueden ser más largos.

Mientras Cruz espera tener una experiencia más fluida de regreso a Guam, no está segura de que ese sea el caso.

Su mensaje para los viajeros es que tengan un poco de compasión.

“Como familia, si tienen un empleado que depende de Seguridad Nacional y ese dinero no llega, afecta a la familia. Afecta a todos. Solo sean un poco más comprensivos. Desde su punto de vista, están trabajando gratis”, dijo Cruz.

El personal del aeropuerto dijo que durante los fines de semana festivos, los viajeros deben disponer de dos horas antes de su vuelo, y las mañanas son probablemente las horas de mayor actividad.