Cierres nocturnos en la I-20 de Talladega por obras de pavimentación

4 de mayo de 2026 – CONDADO DE TALLADEGA, Alabama – Agencias.

Equipos del Departamento de Transporte de Alabama (ALDOT) han iniciado un proyecto de pavimentación en la Interestatal 20 en el condado de Talladega.

Funcionarios de ALDOT informaron que los trabajos se llevarán a cabo desde el intercambio de Eastaboga hasta el paso elevado de H.J. Bentley Jr. Parkway.

El contratista del proyecto se encargará de retirar el asfalto viejo, pavimentar la calzada, instalar guardacarriles y aplicar la señalización horizontal (pintura de tráfico).

Además de esto, también se realizarán algunos trabajos en los intercambios de la Salida 173 y la Salida 179.

Los equipos planean implementar cierres nocturnos de carriles desde aproximadamente las 7 p.m. hasta las 7 a.m., de domingo a jueves, para ayudar a minimizar el impacto en el tráfico que fluye por esa zona cada día.

Una vez que concluyan todos los trabajos, se habrán repavimentado alrededor de ocho millas de carretera.

Si el clima lo permite, ALDOT espera que los equipos finalicen todo el trabajo de pavimentación para finales de 2026, o incluso antes.

Las autoridades de ALDOT solicitan que ajuste sus planes de viaje desde ahora para evitar esta vía, de ser posible, durante los trabajos de pavimentación y reparación.