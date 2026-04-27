Cinco arrestados por drogas y falta de comparecencia en el condado Jefferson

27 de abril de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

El jueves 23 de abril, órdenes de allanamiento ejecutadas resultaron en el arresto de cinco personas en el condado de Jefferson.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, detectives de narcóticos, el equipo SWAT, la unidad SNET y otras unidades ejecutaron dos órdenes de allanamiento en el bloque 1900 de Francis Avenue SW.

Durante el allanamiento, un hombre de 30 años, identificado como Jack Thomas, fue detenido tras una breve persecución policial en automóvil.

Thomas fue arrestado, junto con otras cuatro personas, durante el allanamiento.

Arrestos y cargos

Jack Thomas, 30 años

– Tráfico de drogas

– Posesión ilegal de marihuana en primer grado

– Receptación de bienes robados en segundo grado

– Ciertas personas tienen prohibido portar armas de fuego

– Delito grave: Intento de fuga

– Delito grave: Incomparecencia ante el tribunal

Brianna Ross, 34 años

– Posesión de una sustancia controlada

Evita Thompson, 42 años

– Posesión ilegal de una sustancia controlada

Vernicia Petway, 39 años

– Dos cargos de delito grave: Incomparecencia ante el tribunal

– Dos cargos de posesión ilegal de una sustancia controlada

Tiffany Kendricks, 36 años

– Incomparecencia ante el tribunal

“Excelente trabajo en equipo por parte de nuestras unidades especializadas. Seguimos recibiendo información valiosa de los ciudadanos del condado de Jefferson”, escribió el sheriff del condado de Jefferson, Mark Pettway. “La información que recibimos nos ayuda a llevar a cabo con mayor eficacia nuestros esfuerzos para combatir el crimen. Mi máxima prioridad es la seguridad de los ciudadanos del condado de Jefferson”.

Se anima a cualquier persona que tenga información relacionada con este caso a que se ponga en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 205-325-1450 ó con Crime Stoppers al 205-254-7777.