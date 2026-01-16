Cinco arrestados por la muerte a tiros de un estudiante de Pleasant Grove

Cinco arrestados por la muerte a tiros de un estudiante de Pleasant...

16 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Cinco personas han sido arrestadas en relación con un tiroteo que acabó con la vida de un estudiante de secundaria e hirió a otro.

Brandon McNeal Campbell, de 18 años, murió tras ser baleado en el bloque 1600 de Woodland Avenue el sábado 10 de enero.

Sam O’Sha Slaughter, de 17 años, recibió tres impactos de bala y un rozamiento según su familia, mientras viajaba en el auto con Campbell. Fue trasladado a un hospital donde recibió tratamiento por sus heridas.

El viernes 16 de enero, la Policía de Birmingham anunció el arresto de cinco personas vinculadas al tiroteo.

La policía informó que los sospechosos, enumerados a continuación, se encuentran en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza. Dos de los sospechosos no han sido identificados por ser menores de edad.

Rico Wells: Asesinato capital e intento de asesinato.

Algie Surrell Jr.: Asesinato capital.

Kavari Wells: Asesinato capital.

Joven de 17 años: Asesinato capital e intento de asesinato.

Joven de 17 años: Asesinato por la comisión de un delito grave (felony murder).