Cinco excursionistas fallecen en Torres del Paine, sur de Chile, confirman autoridades

18 de noviembre de 2025 – Santiago de Chile – EFE.

Cinco excursionistas perdieron la vida en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, a causa de un incidente fatal mientras recorrían una de las rutas más complejas e inestables del parque. Simultáneamente, las autoridades confirmaron el hallazgo con vida de otras cuatro personas después de una intensa y minuciosa operación de búsqueda y rescate en la zona.

La Delegación Presidencial de Magallanes confirmó las identidades y nacionalidades de los fallecidos. Se trata de dos ciudadanos de nacionalidad mexicana, dos de nacionalidad alemana y una persona de nacionalidad británica. José Ruiz, el delegado presidencial de la zona, indicó que en ese momento se encontraban en la fase de evacuación de los cuerpos y en la gestión de los trámites consulares pertinentes debido a las distintas nacionalidades de las víctimas.

El delegado Ruiz enfatizó la complejidad de la operación, señalando que el lugar es de difícil acceso y la evacuación dependía en gran medida de las condiciones meteorológicas prevalecientes. Aseguró, además, que el resto de los excursionistas que se encontraban en la zona estaban plenamente identificados, por lo que no se reportaban más personas desaparecidas. Subrayó que, tras culminar la búsqueda, el rescate y la evacuación, se iniciarían las investigaciones para determinar si existieron posibles faltas administrativas que contribuyeron a la tragedia.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó sus condolencias a través de la red social X. En su mensaje, el mandatario lamentó profundamente la tragedia y se dirigió a las familias, amigos y seres queridos de los cinco fallecidos de nacionalidades mexicana, alemana y británica, asegurándoles que contaban con la total colaboración de las autoridades e instituciones chilenas durante estos difíciles momentos.

Los equipos de emergencia a cargo de la operación explicaron que un cambio drástico en las condiciones climáticas del sector, registrado el lunes, fue la causa del extravío de los excursionistas. Los senderistas se vieron expuestos a fuertes nevadas y vientos que alcanzaron velocidades de hasta 190 kilómetros por hora, lo cual les impidió completar el circuito de trekking conocido como la “O”, un recorrido que da la vuelta completa al parque nacional.

Torres del Paine es un área protegida de gran importancia y un destacado destino turístico de Chile, conocido mundialmente por su belleza natural. Situado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica, el parque alberga imponentes ríos, lagos, glaciares y las icónicas cumbres de granito que le dan su nombre. La ruta donde ocurrió el fatal suceso es catalogada como una de las más exigentes, diseñada para senderistas experimentados debido a la inestabilidad y los rápidos cambios en el terreno y el clima del sector.