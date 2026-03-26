Ciudad de Alabama será la sede de la Copa del Mundo de Dodgeball 2028

Ciudad de Alabama será la sede de la Copa del Mundo de...

26 de marzo de 2026 – Alabama – Agencias.

La “Ciudad Mágica” está sumando otro trofeo importante a su palmarés deportivo internacional. Tras el éxito de los Juegos Mundiales de 2022 y los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos de 2025, la Asociación Mundial de Dodgeball (WDA) ha anunciado oficialmente que traerá la Copa del Mundo al Birmingham CrossPlex en el verano de 2028.

Esta semana, el Comité de Presupuesto y Finanzas del Ayuntamiento de Birmingham trasladó el acuerdo de financiación de $50,000 para el evento a la agenda de consentimiento, lo que indica luz verde para lo que los funcionarios llaman el próximo “engranaje en la rueda” de la creciente reputación de Birmingham como destino deportivo global. El Ayuntamiento aprobó la agenda de consentimiento en su reunión del martes 24 de marzo.

Esta será la primera Copa del Mundo de la WDA desde 2022, que se celebró en El Cairo, Egipto. Entre 2023 y 2025, la WDA llevó a cabo campeonatos continentales en lugar del evento mundial.

¿Por qué Birmingham?

David Galbaugh, vicepresidente de Ventas Deportivas y Marketing del Greater Birmingham Convention & Visitors Bureau, señaló que el reciente “currículum” de la ciudad al albergar atletas internacionales fue uno de los factores decisivos para la WDA, con sede en Manchester.

“Creo que Birmingham es, ante todo, un gran destino deportivo”, afirmó Galbaugh. Señaló que la oficina de visitantes inició las conversaciones con el liderazgo mundial del dodgeball “hace ya un par de años”. El presidente de la WDA, Tom Hickson, decidió “depositar su fe” en Birmingham para el ciclo de 2028.

Se espera que el evento atraiga a miles de visitantes internacionales al área de Five Points West, consolidando aún más al CrossPlex como una “joya de la corona” para los deportes de interior de clase mundial.

Un escenario mundial de alto nivel

No dejes que la nostalgia del patio de recreo te engañe. La Copa del Mundo de la WDA presenta a atletas de élite de docenas de países que compiten en el formato de pelota de “tela” de alto riesgo.

El concejal Hunter Williams declaró que el evento tendrá un impacto económico estimado de entre $2 millones y $3 millones.

“Esto es algo en lo que trabajamos en conjunto con la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Birmingham para poder asegurar esta candidatura”, dijo Williams. “Esta es una de esas cosas por las que competimos constantemente, tratando de atraer diferentes eventos. Esto significa que 600 atletas, sus familias, personal de apoyo y más se hospedarán en nuestros hoteles, comerán en nuestros restaurantes y gastarán dinero aquí. Es otra gran victoria económica para la ciudad”.

El alcalde Randall Woodfin ha hecho de la atracción de tales eventos una prioridad política importante para su administración. Recientemente, el director financiero de la ciudad, Chaz Mitchell, fue nombrado comisionado de deportes y entretenimiento para supervisar este tipo de iniciativas.