Ciudad de Cullman se prepara para el traslado del Comando Espacial a Huntsville

3 de septiembre de 2025 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Los líderes de la ciudad de Cullman están entusiasmados con la mudanza del Comando Espacial de Estados Unidos a Huntsville. El alcalde de Cullman, Woody Jacobs, señala que están evaluando cómo la cercanía, a solo 54 millas de distancia, beneficiará a su ciudad. Jacobs expresó su gran alegría de que el Comando Espacial regrese a su hogar, como él lo describe, tras haber estado ausente por un tiempo.

El alcalde Jacobs comentó que tenía una idea de la reubicación del Comando Espacial a Huntsville debido a sus encuentros periódicos con representantes estatales en Washington D.C. Él anticipa que la proximidad de Cullman a Huntsville generará diversos beneficios, incluyendo un impacto positivo en la vivienda y posiblemente en el sector empresarial. Sostiene que la mudanza no solo será favorable para todo el estado de Alabama, sino que también traerá beneficios directos para Cullman.

Dale Greer, de la Oficina de Desarrollo Económico de Cullman, mencionó que todos en el área se verán significativamente impactados. Se proyecta que alrededor de 1,400 empleos del Comando Espacial se trasladarán a Redstone Arsenal en los próximos cinco años, junto con hasta 3,000 empleos indirectos. Greer enfatizó que cada condado en el norte de Alabama se beneficiará, y que la mudanza no solo representa uno de los mayores hitos en la industria de la defensa, sino que también creará muchas oportunidades de empleos de alta calidad para los residentes de Alabama.

Con el aumento de personal militar y civil que se mudará a la región, Kevin Rice, de SR4 Realty, afirmó que su empresa ya está trabajando con compradores de viviendas de Huntsville. Rice destacó su experiencia previa en trabajar con personal militar, particularmente aquellos que utilizan los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés). La empresa se está esforzando en orientar su mercadeo para asegurar que los compradores conozcan sus opciones de vivienda en el área.

El alcalde Jacobs planea reunirse con el ingeniero de la ciudad para analizar la infraestructura. Él considera que esto será un paso necesario una vez que tengan una estimación del número de personas que se mudarán a la zona en un futuro cercano. El objetivo es prepararse adecuadamente para el crecimiento proyectado y asegurar que la ciudad pueda manejar el aumento de población de manera efectiva.

En resumen, la reubicación del Comando Espacial a Huntsville está generando grandes expectativas en la cercana Cullman. Los líderes locales anticipan beneficios económicos, de vivienda y empleo. Están planeando proactivamente para manejar el crecimiento de la población y el desarrollo. La mudanza se percibe como una gran oportunidad que impactará positivamente a toda la región del norte de Alabama, mejorando las oportunidades laborales y el desarrollo económico.