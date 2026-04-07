Ciudad de Gadsden revoca la licencia comercial de Emporium South LLC

7 de abril de 2026 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

La ciudad de Gadsden revocó cualquier licencia comercial emitida a Emporium South LLC durante una reunión celebrada este martes 7 de abril.

De acuerdo con funcionarios municipales, la licencia de Emporium South LLC fue revocada debido al impago de las tasas de licencia comercial y del impuesto sobre las ventas. Los líderes de la ciudad señalaron que, al ser informados sobre la audiencia del concejo respecto a su licencia actual, los propietarios de Emporium South retiraron su solicitud para una nueva LLC.

“Les puedo asegurar que estamos vigilando esto de cerca. No vamos a permitir que estas personas hagan negocios en la ciudad de Gadsden”, afirmó el alcalde de Gadsden, Craig Ford. “Recomendaremos que no se les apruebe ninguna licencia comercial, incluso si la presentan bajo cualquier nombre de LLC ficticio”.

Varios vendedores de Boaz y Gadsden asistieron a la reunión y manifestaron sentirse agradecidos de que los líderes de la ciudad escucharan sus quejas contra la empresa.

En marzo, se dieron a conocer reclamos de vendedores que aseguraron no haber recibido el pago por sus ventas a través de Emporium South LLC durante semanas.

Según el concejal de Gadsden, Jason Wilson, el concejo municipal tenía conocimiento de al menos tres LLC diferentes que los propietarios —un matrimonio— habían registrado en el último año aproximadamente.

“El proceso de emisión de cualquier nueva licencia comercial tendría que pasar por este concejo”, señaló Wilson.

Jason Stinson, propietario del inmueble Southeast Gadsden Mall, afirmó que los dueños de Emporium South abandonaron su edificio cuando aún quedaba tiempo en su contrato de arrendamiento. Ahora se encuentra buscando alquilar el espacio.

“Estamos abiertos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir un inquilino eficaz que genere ingresos por impuestos sobre las ventas y empleos para la ciudad de Gadsden”, dijo Stinson.

Se intentó contactar a los propietarios de Emporium South para obtener comentarios y se está a la espera de una respuesta. El propietario, de apellido Abel, indicó que se reserva el derecho de emitir declaraciones hasta que haya revisado la sesión del concejo.