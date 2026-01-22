Ciudadano guatemalteco sentenciado a cinco años de prisión

22 de enero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

El juez de distrito de los Estados Unidos, Liles C. Burke, sentenció a Lucas Lucas-De Lucas, de 36 años, a 60 meses de prisión por reingreso ilegal de un extranjero previamente deportado.

De acuerdo con los documentos judiciales, Lucas tiene dos condenas previas por delitos graves de reingreso ilegal. Fue expulsado de los Estados Unidos por primera vez en mayo de 2012. Posteriormente, fue deportado nuevamente en diciembre de 2019, febrero de 2021 y abril de 2023.

Este caso forma parte de la Operación “Take Back America” (Recuperar a Estados Unidos), una iniciativa a nivel nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los carteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO), y proteger a nuestras comunidades de los perpetradores de crímenes violentos.

La oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investigó el caso junto con el Departamento de Policía de Albertville. La fiscal federal adjunta Sara M. Judah estuvo a cargo del procesamiento del caso.