Clima daña escuela Inglenook K-8 y sus estudiantes tendrán días de aprendizaje virtual

Clima daña escuela Inglenook K-8 y sus estudiantes tendrán días de aprendizaje...

28 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Birmingham (BCS) informa que los estudiantes de la Escuela Inglenook K-8 tendrán dos días de aprendizaje virtual la próxima semana y asistirán a clases en otras ubicaciones, luego de que la escuela sufriera daños a causa de las tormentas recientes que atravesaron el centro de Alabama.

BCS indica que ocho aulas resultaron afectadas durante las tormentas severas del martes 25 de noviembre y necesitarán reparaciones.

El Superintendente de BCS, Mark Sullivan, afirma que la interrupción para los estudiantes no será causada por los daños de la tormenta y las reparaciones.

“Nuestros autobuses escolares transportarán a los alumnos de Inglenook cada día a Hudson K-8, a la Primaria Norwood y al Centro de Aprendizaje Temprano Martha Gaskins. El Director de Inglenook, Dr. Steve Brown, se está comunicando con las familias para proporcionar los detalles del transporte”, dijo Sullivan.

El sistema escolar informa que los estudiantes asistirán a las siguientes ubicaciones para recibir clases:

– Pre-K: Centro de Aprendizaje Temprano Martha Gaskins

– Jardín de infancia – 2do grado: Primaria Norwood

– 3er – 8vo grado: Escuela Hudson K-8

El laboratorio de aviación, el laboratorio de computación y la biblioteca se encontraban entre las áreas de la escuela que resultaron dañadas.

El Dr. Sullivan dice que los arreglos de reubicación para Inglenook son temporales.

“Proporcionaremos actualizaciones a los estudiantes, las familias y la comunidad a medida que evaluemos el daño y procedamos con la restauración”.