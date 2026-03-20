CNTE advierte protestas en el Mundial de Futbol 2026 tras finalizar paro en CDMX

20 de marzo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación concluyeron este viernes su jornada de protesta de setenta y dos horas en la capital del país. A pesar de haber levantado el plantón instalado en el Zócalo, los docentes manifestaron que no se llegó a ningún acuerdo satisfactorio con las autoridades federales. Ante la falta de respuestas positivas a sus demandas laborales, el magisterio advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse y coincidir con la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA en territorio mexicano.

Durante el evento de clausura en la plaza principal de la Ciudad de México, las consignas de los maestros reflejaron su determinación de continuar con la lucha social. Los líderes sindicales enfatizaron que el retiro de las estructuras y el cese temporal de los bloqueos no representa una rendición, sino una pausa estratégica. La frase recurrente entre los asistentes subrayó que, de no encontrarse una solución pronta a sus peticiones, las actividades deportivas de relevancia internacional programadas para el futuro cercano podrían verse afectadas por nuevas manifestaciones.

Yenny Aracely Pérez Martínez, representante de la Sección 22, criticó la postura de la administración de Claudia Sheinbaum frente a las exigencias del sector educativo. Según la dirigente, el gobierno ha optado por restar importancia a las necesidades urgentes de los profesores, postergando el diálogo efectivo. Esta falta de atención es el motor que impulsa la planificación de nuevos despliegues de protesta que buscarán aprovechar el foco de atención global que tendrá el país durante el verano del año 2026.

El pliego petitorio de la CNTE incluye puntos fundamentales que han sido motivo de conflicto durante años, como la exigencia de un incremento salarial total. Asimismo, los docentes mantienen firme su postura sobre la necesidad de cancelar definitivamente la Ley del ISSSTE de 2007 y las modificaciones a la reforma educativa implementadas en 2019. Estas demandas buscan garantizar mejores condiciones de seguridad social y estabilidad profesional para miles de trabajadores de la educación en diversos estados de la república.

La relevancia de esta advertencia radica en que la Ciudad de México será el escenario del partido inaugural del torneo mundialista el próximo 11 de junio. Con la participación de múltiples selecciones nacionales y una afluencia masiva de visitantes internacionales, el magisterio ve en este evento una plataforma de presión política sin precedentes. La logística del certamen, que también contempla sedes en Guadalajara y Monterrey, podría enfrentar retos operativos si las movilizaciones sindicales se llevan a cabo de manera simultánea a los encuentros deportivos.

Por el momento, el magisterio regresará a sus bases de operación para organizar las siguientes etapas de su plan de acción nacional. Los representantes del movimiento insistieron en que el derecho a la protesta es una herramienta legítima para alcanzar la justicia social y laboral que demandan. El gobierno federal y las autoridades locales quedan bajo aviso sobre la posibilidad de que el entorno del Mundial 2026 se convierta en un espacio de reivindicación para los maestros inconformes de todo el país.