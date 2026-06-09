CNTE marcha hacia el Estadio Azteca y amenaza el Mundial 2026

Cientos de docentes de la CNTE marcharon por la Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio Ciudad de México.

La movilización busca presionar al Gobierno federal ante sus demandas salariales a días de la inauguración mundialista.

El magisterio mantiene un paro nacional desde el 1 de junio y amenaza con boicotear el torneo de fútbol.

Maestros de la CNTE colapsan vialidades rumbo al estadio mundialista

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este martes hacia el Estadio Ciudad de México. La movilización tiene como objetivo visibilizar su descontento laboral de cara a la inauguración del Mundial 2026.

La protesta civil ocasionó severos cortes a la circulación en la Calzada de Tlalpan, una arteria clave de la capital. Elementos policiales desplegaron vallas metálicas en las inmediaciones del recinto deportivo para frenar el avance de los contingentes.

Gobierno busca diálogo mientras Sheinbaum evalúa asistencia al Fan Fest

El secretario de Gobierno local, César Cravioto, acudió al lugar para intentar mediar con los manifestantes de la CNTE. Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, instó a los docentes a valorar las propuestas de reforma legal presentadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los actos violentos recientes y condicionó su asistencia al Fan Fest del Zócalo. El conflicto escala a solo dos días del partido inicial de la Copa del Mundo en México.