Coalición de Alabama a legisladores: mantengan la TVA pública, asequible y responsable

9 de septiembre de 2025 – Alabama Arise.

Una coalición de 43 organizaciones de Alabama, encabezada por Alabama Arise, Energy Alabama y el North Alabama Area Labor Council, ha emitido una carta conjunta pidiendo a los legisladores que se opongan a la privatización de la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA). Los grupos advierten que la privatización pondría en riesgo una de las inversiones públicas más transformadoras del estado, lo que provocaría un aumento en los costos de la energía y la pérdida de empleos de calidad.

La carta señala que la privatización de la TVA resultaría en facturas de energía más altas, menos protecciones para los consumidores y un mayor riesgo de que las empresas privadas recorten gastos en materia de seguridad y protección ambiental. Las organizaciones, que incluyen sindicatos, grupos cívicos, organizaciones religiosas y sin fines de lucro, están unidas en su creencia de que la propiedad pública de la TVA es esencial para el futuro energético de la región.

Adam Keller, de Alabama Arise, enfatizó que el sistema de energía pública de la TVA ha mantenido la energía confiable y asequible durante generaciones, reduciendo la pobreza y ampliando las oportunidades en la región. Según él, la privatización privaría al público de su voz en las decisiones sobre la energía y el medio ambiente, y por eso la coalición se opone a cualquier amenaza a este servicio vital para las comunidades.

Creada en 1933 como parte del New Deal, la TVA es el mayor proveedor de energía pública de la nación y sirve a casi 10 millones de personas en siete estados. Su misión va más allá de la electricidad, ya que también apoya el desarrollo económico, la gestión ambiental y la respuesta a desastres. Daniel Tait, de Energy Alabama, explicó que la TVA se creó porque el sector privado no satisfacía las necesidades de las zonas rurales y que volver a un modelo con fines de lucro tendría consecuencias devastadoras para las familias y empresas.

Las propuestas de privatización de la TVA han resurgido en Washington, pero las partes interesadas en Alabama temen que los costos de este cambio recaigan desproporcionadamente en las familias trabajadoras y las comunidades vulnerables. La diversidad de los grupos que se oponen a la privatización demuestra que la causa une a trabajadores, miembros de la comunidad, líderes religiosos y defensores del medio ambiente, quienes se han unido para proteger a sus comunidades.

La coalición está instando a la delegación del Congreso de Alabama y a los líderes estatales a emitir declaraciones públicas claras en contra de la privatización de la TVA. Los grupos se comprometen a seguir organizándose para garantizar que la TVA siga siendo propiedad pública y rinda cuentas a la gente de Alabama. Ray Dawson, de un sindicato local, afirmó que la privatización pondría en peligro los empleos sindicales que son la columna vertebral del sistema energético de la región y que sostienen a las economías locales.